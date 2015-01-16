Действия нацбанка Швейцарии обрушили фондовый рынок страны

Вчерашний день на фондовом рынке Швейцарии показал худшую динамику с 1989 года, сообщает издание Россия 24. После объявления о том, что нацбанк страны фактически отказался от потолка для курса франка и одновременно понизил процентные ставки для депозитов, резко вырос курс франка, а акции Credit Suisse, Nestle, Swatch, UBS и других ведущих швейцарских компаний обвалились.

В своем заявлении ЦБ Швейцарии объяснил решение отказаться от ограничений для курса: «Хотя курс франка по-прежнему высок, после введения минимального обменного курса переоцененность в целом снизилась. Экономика смогла воспользоваться этим временем, чтобы адаптироваться к новой ситуации».

По данным Швейцарской биржи, индекс Swiss Market Index вчера снизился на 8,67%, и это самое большое суточное снижение за последние 25 лет.

В четверг ведущие компании Швейцарии получили сильный удар по своим акциям — многие потеряли в рыночной капитализации. Так, акции Credit Suisse упали на 10,99%, Holcim – на 10,97%, Nestle – на 6,20%, Novartis – на 8,68%, Roche – на 8,62%, Swatch – на 16,35%, Swiss Re – на 5,63%, а UBS – на 11,14%.

Рыночная стоимость этих компаний резко обвалилась из-за неожиданного подорожания национальной валюты. Впервые с введения евро швейцарский франк стал стоить дороже, чем единая европейская валюта. Сегодня пара EUR/CHF стабилизировалась на уровне 1,0217.

Руководители многих швейцарских компаний вчера впали в панику, потому что резкое укрепление франка подрывает их конкурентоспособность и увеличивает издержки. Настроение руководителей вполне хорошо передает комментарий гендиректора Swatch Group Ника Хайека: "У меня нет слов! ... Сегодняшние действия ЦБ Швейцарии – это цунами. Цунами для экспортной индустрии, для туризма и, наконец, для всей страны".

Надо добавить, что нацбанк Швейцарии сам пострадал вчера от укрепления франка — его резервы валюты сильно обесценились и ЦБ потерял из-за этого около 60 млрд франков.