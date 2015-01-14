ОПЕК, США или Россия: кто окажется сильнее в битве с нефтяными ценами?

Словари Merriam-Webster предлагают такое определение слову «капитулировать»: "прекратить боевые действия против врага или соперника; признать, что враг или соперник выиграл". Я не знаю, кто из нефтяных компаний сейчас с кем борется, будь то нефтетрейдеры, ОПЕК, Россия, или какая-то невидимая сила рынка, но они явно проигрывают. Нефть WTI упала ниже $45 за баррель во вторник, а Brent был ниже $47.

Кто-нибудь остановит это «нефтетечение»? ОПЕК не хочет сокращать производство, США, как ожидается, увеличит выпуск продукции в 2015 году, у России нет другого выбора, кроме как продавать имеющуюся нефть, чтобы просто заработать хоть какие-то деньги. Но кто-то должен капитулировать, если эти игроки хотят остановить падение цен на нефть. Кто подвинется в первую очередь?

Проблема с ценами на нефть возникает из-за того, что предложение и спрос на нее очень неэластичны, то есть они не сильно изменятся, даже если цены резко поднимутся или упадут. Сейчас единственный способ решить проблему — это привести объемы поставок в соответствие с объемами спроса — естественно, только за счет снижения уровня добычи нефти.

Обычно этим занимался ОПЕК — снижал производство, если в мире накапливалось слишком много нефти, но за последние несколько десятилетий этими действиями ОПЕК только снизила свою долю на мировом рынке - с 50% в 1980-х до 33% сегодня. Странам-участникам больно не хочется терять и эту небольшую долю, поэтому они твердо стоят на своем и не собираются снижать добычу. Помните, недавно министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими даже говорил, что ОПЕК не изменит своего решения, даже если цена на нефть упадет до $20 за баррель.

С другой стороны, США тоже не намерена сдаваться. По данным американского Управления энергетической информации, американские нефтепроизводители нарастят добычу еще на 720 тыс. баррелей в день, тем самым только усугубляя положение нефтяного сырья. Continental Resources и Linn Energy являются лишь двумя компаниями из всех, кто сократил капитальные расходы на бурение новых скважин в 2015 году, но это не означает, что они будут сдерживать производство.

Россия - другой большой игрок на рынке, она производила 10,667 млн баррелей в день в декабре. И все предпосылки есть, чтобы полагать, что Россия не сокращает производство, а наоборот, наращивает!

Кому же будет больнее всего? Если никто не даст слабинку и не снизит производство, отрицательный эффект от низких цен на нефть будет ощущаться по всему миру. Россия может потерять до $140 млрд в 2015 году, если цены останутся на низком уровне, ОПЕК потеряет $257 млрд... Но эти прогнозы были до того, как нефть опустилась ниже $50 за баррель.

Трейдеры же в свою очередь получают очень хорошие условия для торговли и получения прибыли на таких неспокойных ситуациях. Но будьте осторожны, когда дело доходит до акций энергетических компаний — сейчас они крайне нестабильны и непредсказуемы.