Прогноз на неделю 15 — 19 сентября

На предстоящей неделе на рынке будет происходить много разных событий. Основное из них — публикация решения ФРС по монетарной политике (в среду). Если будет сказано, что текущая политика останется на прежнем уровне — значит, фондовые индексы «большой тройки» будут подрастать. Dow Jones вернется к уровню 17130, S&P тоже подрастет, а Nasdaq протестирует отметку 4113,50.

Европейские индексы могут подвинуться после публикации данных по настроениям в деловой среде от ZEW. Если этот индекс продолжит снижение, то ЕЦБ, очевидно, продолжит ультрамягкую денежно-кредитную политику еще долго. В этом случае индексы Европы (особенно DAX) вырастут.



Среди отдельных компаний стоит обратить внимание на Alcoa. После коррекционного снижения ее акции могут возобновить рост (алюминиевый гигант подписал многолетний контракт на поставку с компанией Boeing). Интересная точка входа — уровень $16 за акцию.

На товарно-сырьевых рынках может случиться восходящая коррекция золота (по техническому анализу уже давно пора этому случиться). Кроме того, дополнительно в пользу роста драгметаллов может выступить решение ФРС (особенно если сопроводительное заявление будет мягким). В этом случае золото вырастет до 1257,24.

Нефть вряд ли будет расти — к этому по-прежнему нет предпосылок. Европейская и китайская экономики сейчас слабы, а это спровоцирует опасения на дальнейшее сокращение спроса. Brent на этой неделе может упасть до 96,74 доллара за баррель. Единственная возможность возврата к 100 долларам — ситуация, если ОПЕК начнет высказываться о сокращении добычи.

На валютном рынке все ждут шотландского референдума: для фунта есть два противоположных сценария в зависимости от результатов голосования свободолюбивых саксов. Если Шотландия проголосует за единство — GBP/USD подрастет до 1,6380, а в противном случае упадет до уровня 1,60.

Европа по-прежнему слаба экономикой, поэтому пара EUR/USD будет продолжать падение.



