EUR/USD: на пути к равенству евро и доллара

Текущая динамика

Вчера валютная пара EUR/USD продолжила свое снижение и достигла нового минимума, пробив очередной уровень поддержки 1.1727. После этого европейская валюта попыталась отыграть часть потерь, однако коррекция оказалось незначительной. Инвесторы не доверяют евро в условиях нестабильной обстановки в еврозоне. Падение цен на энергоносители привело к дефляции, что вынуждает ЕЦБ к стимулированию экономики. Подобные процессы обеспечат падение пары к новым минимумам.

Сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические публикации из США. Данные по рынку труда и индексу цен производителей, несомненно, окажут влияние на пару EUR/USD. Прогнозируемое снижение безработицы поможет доллару укрепиться.

Уровни поддержи и сопротивления

В данный момент целевым уровнем нисходящего движения является минимум ноября 2005 — 1.1650, пробой этого ключевого уровня откроет доступ к новым минимумам.

Уровнями поддержки выступят: 1.1750, 1.1700, 1.1650, 1.1470, 1.1400.

Уровни сопротивления: 1.1830, 1.1850, 1.1900, 1.1970, 1.2175, 1.2250.

Торговые рекомендации

В сложившихся для евро негативных условиях рекомендуется открывать позиции на продажу при пробое уровня 1.1700 с последующим выходом в районе 1.1650. В качестве альтернативного сценария рассматриваем сделки на покупку при пробое уровня 1.1830 с выходом на отметке 1.1900.