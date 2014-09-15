Нефть скоро будет стоить $150 за баррель

Новый букет санкций, подаренный Штатами России, включает в себя нефтяной сектор. Бывший руководитель BP, Тони Хейуорд, заявил, что в конечном итоге это навредит Западу, а не Москве. Предложение нефти на мировом рынке станет ограниченным, а значит, цены поползут вверх уже очень скоро - и довольно бодро. В ближайшие годы она дойдет до уровня в 150 долларов, считает экс-президент одной из крупнейших нефтяных компаний.

"Мир успокаивался фальшивым ощущением безопасности из-за ситуации в США", - заявил Хейуорд, ссылаясь на сланцевый бум в Америке. Но когда добыча в США достигнет пика и начнет снижаться (а это произойдет довольно скоро), мир столкнется с большой проблемой: дефицитом нефти. Добыча на нефтяных бассейнах Норт-Слоуп (Аляска) уже сокращается, а ставка идет на три главных региона мировой добычи нефти: Ирак, Канаду и Россию. И вот теперь разработка нетронутых месторождений в Арктике и на сибирских сланцах оказалась под огромной угрозой. Крупнейшие нефтяные компании мира терпят большие убытки и сокращают деятельность из-за санкций.

