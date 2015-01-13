Леонид Бершидский: Америка проиграет ценовую войну

Леонид Бершидский, политический и экономический обозреватель, бывший главный редактор издания Слон.ру, обозреватель портала Bloomberg.com, рассуждает в своей новой колонке о мрачных перспективах для США и о том, как же будет в дальнейшем разворачиваться ситуация на нефтяном рынке. Интересная точка зрения - мне показалось, что ее стоит вам показать.



"Финансовый и экономический крах России, который становится результатом 50%-ного падения цены нефти марки Brent за последние полгода, может стать первой ласточкой в череде серьезных неприятностей. Его можно расценивать как мрачную тень американских перспектив: сланцевая добыча нефти в США в 2015 году под угрозой. Уже можно начинать бояться: Саудовская Аравия и другие основные ближневосточные поставщики нефти вряд ли кивнут и сократят продукцию. В результате цена приближается к уровню, при котором американское производство «черного золота» потеряет рентабельность, и предприятия начнут закрываться.

Представители стран, играющих основные роли в ОПЕК, вот уже несколько недель твердят о том, что они не будут качать нефти меньше, чем качают сейчас, независимо от того, насколько низко упадет цена на нее. Саудовский министр нефтяной промышленности Али аль-Наими говорил даже, что даже 20 долларов за баррель не сдвинут картель с его твердой позиции по этому поводу.

Первоначальная реакция США на эту тему была довольно спокойной: страна была уверена в своих силах. Все думали, что американские поставщики нефти довольно эластичны и продолжали бы производить нефть даже при низких (по меркам Америки) отпускных ценах. ОПЕК, по мнению американских властей, в любом случае рано или поздно проиграла бы, потому что все социальные системы ее участников напрямую зависят от нефтяных доходов. В общем, США ждали смерти ОПЕК, а колумнисты экономических изданий писали псевдогрустные колонки о том, что сорокалетнее существование картеля подходит к концу.

Этот оптимизм был как две капли воды похож на реакцию России в начале ценового обвала нефти. В октябре Владимир Путин говорил, что «ни один из серьезных игроков» не заинтересован в цене на нефть ниже $80. Впрочем, это самодовольство Россию не спасло. В пятницу Fitch понизило кредитный рейтинг страны до самой нижней инвестиционной ступени, и вероятно, вскоре доведет его до «мусорной» отметки. В это время рубль продолжает обесцениваться вслед за резким спадом нефти.

Как правило, это очень плохая идея — делать резкие движения во время ценовой войны. Любая победа здесь будет относительной, а пострадают все. Победителем здесь станет тот, кто сможет выдержать бОльшее количество лишений. В этом я ставлю на Саудовскую Аравию и, как это ни парадоксально, на Россию.

На данный момент единственным знаком снижения продукции в США можно считать падение количества эксплуатационных нефтяных платформ в стране. На прошлой неделе их насчитывалось 1750 — на 61 меньше, чем неделей прежде.

Однако объем добычи нефти все еще на рекордно высоком уровне. К примеру, на неделе, которая закончилась 2 января, когда количество буровых установок тоже понижалось, оно достигло 9,13 млн баррелей в сутки — это больше, чем когда-либо ранее. Нефтяные компании останавливают производство только на своих самых неперспективных скважинах, которые производят только несколько баррелей в день, не покрывая даже платы за аренду оборудования. Поскольку сокращения производства как не было, так и нет, то цена на нефть продолжает понижаться, причем довольно бодро. Сейчас, на 16.51 мск, нефть Brent стоит 46,87 долларов за баррель.

Однако в конечном итоге всё это очень серьезно скажется на состоянии американской экономики. В одном из последних отчетов агентства Wood Mаckenzie говорится: «Цена Brent на уровне 40 долларов за баррель или ниже приведет к тому, что компании будут закрываться, причем количество добычи дойдет до уровня значительного сокращения глобальных нефтяных ресурсов. При Brent по 40 долларов станет нерентабельным производство минимум полутора миллионов баррелей в день в Канаде, США и Колумбии".

Но это не означает, что как только нефть дойдет до уровня в 40 долларов, сланцевое производство автоматически схлопнется. Многие должники продолжат качать нефть, потому что у них есть сервисные долги. В общей сложности сервисные задолженности нефтяных компаний составляют порядка 200 млрд долларов. И главная проблема — в том, что эти долги невозможно рефинансировать, не зарабатывая наличных денег. В определенный момент, если цены продолжат быть аномально низкими, то компании с самой крупной долговой нагрузкой выйдут из игры. Не пройдут даже сделки слияния с более успешными компаниями, поскольку у тех не будет ни средств, ни доверия инвесторов, которые помогли бы обеспечить их долговое финансирование.

Дальше ситуация будет разворачиваться классически: череда банкротств и отсутствие развития отрасли приведет наконец к снижению производства. Американское Управление по энергетической информации все еще прогнозирует, что производство американского сырья составит в 2015 в среднем 9,3 млн бар/сутки, что на 700 000 баррелей больше, чем в 2014. Однако Brent снизится до 40 долларов, этот прогноз можно будет смело порвать и без сожаления выкинуть в окно. И даже сейчас это, вероятно, сверхоптимистичный сценарий.

А что касается ОАЭ и Саудовской Аравии — они просто будут продолжать качать. Они — не компании, а страны, и они не могут себе позволить закрыть лавочку и пойти домой. У них есть бюджеты, которые надо финансировать, а еще у них нет ровным счетом ничего, кроме нефти и внушительных золотовалютных резервов. Россия сейчас — третий по величине поставщик «черного золота» в мире после США и Саудовской Аравии. Ее позиция куда более шаткая, чем положение ближневосточных нефтяных монархий, но находится примерно в той же ситуации: нефть — основа ее экономики.

Борьба будет сложная и затяжная, а результаты — неочевидные. Цена на нефть довольно неэластична к краткосрочным изменениям спроса и поставки. Поэтому ее курс с начала 2015 диктуют в основном новости и реакция рынка на них. Волна банкротств в американской нефтедобыче, вероятно, чуть повысит курс нефти, потому что будет воспринята как негативный фактор по отношению к поставке. Правда, пока непредсказуемо, насколько сильным будет это повышение. Фактически оно может быть достаточным для того, чтобы позволить снова возродить американскую добычу и дать ей второе дыхание, но при этом вогнать ОПЕК, Россию, Мексику и Норвегию в крупные проблемы. С другой стороны, нефть может просто выровняться и покачиваться на уровне, который заставит США забыть про свою сланцевую революцию. Для американской экономики это будет очень чувствительным ударом.

Сейчас для американского правительства настало время рассмотреть возможность «прыгнуть с парашютом» и начать обширно субсидировать производителей сланца (как это делает Россия с Роснефтью). В конце концов, сейчас американские компании конкурируют вовсе не со своими коллегами, а с целыми государствами."



Леонид Бершидский, специально для портала Bloomberg.com. Перевод Anomalia.

