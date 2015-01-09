Нефть падает. Нервозность на рынках сохраняется

В пятницу цена на нефть снова идет вниз. Ценовой минимум на ближайшее время еще не достигнут, по мнению биржевых аналитиков и трейдеров. На момент 13.41 мск нефть Brent торгуется на уровне 50,54 доллара за баррель, WTI стоит 48,70 долларов за баррель.

Аналитик Сiti Futures Тим Эванс говорит, что скромный подъем нефти WTI и нефтепродуктов в четверг, возможно, оградил от нового понижения и Brent: специалисты рынка предположили, что, наконец-то, достигнут «пол». Однако фундаментальной поддержки для восстановления цены на «черное золото» по-прежнему нет, и нефть рискует продолжить опускаться или демонстрировать боковой тренд, пока не изменится баланс между поставками и спросом, по словам Эванса.



Марина Петролека, главный нефтяной и газовый аналитик Business Monitor International, говорит: «Цена на нефть продолжит падать в ближайшей перспективе и останется слабой до того момента, пока избыток поставки не будет ликвидирован». Она не ожидает, что на протяжении 2015 года будет сильное снижение поставки или резкий рост потребления. В связи с этим прогноз средней стоимости на 2015 год для Brent был понижен с $75 до $55 за баррель.