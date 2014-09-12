Ключевые события и торговые идеи на 12 сентября

Предлагаем список ключевых событий пятницы, 12 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 12 сентября:

JPY: Выступает глава Банка Японии Курода

EUR: Промышленное производство, Заседание Еврогруппы

USD: Розничные продажи, Цены на импорт, Индекс потребительских настроений от UoM

Торговые идеи:

В четверг EUR/USD подпрыгнула на данных о слишком высоком количестве обращений за пособиями по безработице в США. Тем не менее, взобраться выше 1.2960 пока не получилось. Фиксация выше области сопротивления 1.2960/80 могла бы подтвердить перевернутую фигуру «голова и плечи» и открыть путь к 1.3000, 1.3050, а может быть даже к 1.3150. Предлагаем продавать пару на подъемах, цель - на 1.2750. В четверг вечером Драги выступит с речью в Милане, особенных изменений в тоне не ожидается. В пятницу выйдут данные по промышленному производству в еврозоне (прогноз позитивный, могут поддержать евро).

В четверг GBP/USD добралась до 1.6270, частично закрыв гэп. Паника, связанная с референдумом о независимости Шотландии 18 сентября, немного утихла: последние опросы показывают лидерство противников отделения. Стратегия – продажа фунта от сопротивления 1.6300 с целью на 1.6000.

Пара USD/JPY попала под давление продавцов после теста нового максимума на 107.15. Пара очень сильно перекуплена, поэтому готовимся к коррекции в область 105.70/00. Слабые данные по американским розничным продажам могли бы стать хорошим поводом для коррекционных продаж доллара. Покупаем пару на просадке.

Пара AUD/USD подскочила к 0.9210 на шокирующей статистике по австралийскому рынку труда, но быстро вернулась под крыло продавцов. Инвесторы просто не поверили в такие хорошие данные и подозревают ошибку (рост занятости +121 тыс. против 15 тыс. прогнозных). Австралиец тестирует поддержку в 0.9100. Следующие важные уровни внизу - 0.9050, 0.9000 и 0.8970.