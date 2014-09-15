Видеоуроки: Важность выставления стоп-лоссов

Сегодняшний видеоурок - продолжение обучающей программы. В начале видео вы увидите результаты сделок, которые приводил в пример автор урока (см. Видеоуроки: Составление торгового плана (внутридневная торговля)). Насколько эффективными оказались его действия, судите сами.

Цель самого видеоурока - доказать, насколько важно выставлять стоп-лоссы, чтобы не потерять свои деньги. Пожалуй, один из самых распространенных советов для новичков-трейдеров, это как раз выставление стопов. Здесь это доказывается в видеоролике.

Видео:



