Рекомендация по торговле на 29.12.14 - 5.01.15









Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.2222, а на данный момент торгуется на уровне 1.2199. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 7 раз мы закрылись вниз и лишь 5 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.2290 – 1.2225. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.



Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.2290 – 1.2225 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 22 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 53%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

Предыдущая неделя по паре GBP/USD была открыта на 1.5630, а на данный момент торгуется на уровне 1.5560. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раза закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков:



Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5570 – 1.5550. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.5570 – 1.5550 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 48 миллиардов долларов. Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.





Спасибо за внимание! Поздравляю всех Вас с наступающим новым годом! Здоровья и всех благ!





Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievTM