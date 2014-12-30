Золотой рынок умирает, причем уже давно

Кризис в золотодобывающих компаниях продолжается довольно долгое время, многие из них потихоньку перестают выполнять операции, а кто-то вообще обанкротился. Справиться с «золотым» кризисом никакими путями не удалось.

Простое сравнение двух кризисов — золотого и нефтяного дает нам понять, что они развиваются очень похоже. И чтобы понять, какое будущее ждет сланцевые компании по разведке и добыче через 2-3 года, достаточно посмотреть на аналогичные компании в золотодобывающем секторе Китая.

Раньше спрос на золото был очень высоким, а доступ к нему практически неограничен, а издержки производства были высокими. Но за два года, что компании боролись с изменениями в конъюнктуре, они оказались на грани банкротства.

Это характерно не только для Китая. В Канаде, например, San Gold, капитализация которой превышала $1 млрд, тоже подала заявление о банкротстве. Шесть лет компания работала себе в убыток, в итоге ей пришлось списать активы на $1,5 млрд. Похоже, это не последнее банкротство в этой сфере.

Проблемы в «золотом» секторе начались, когда инвесторы начали активно вкладываться в любые активы, связанные с золотом, пока цены были на высоте. Мало кто сильно заботился о расходах, когда разрабатывал новые месторождения и запускал производственные линии. Но Но со временем выяснилось, что какие-то из новых месторождений слишком дорогие, поэтому добывать золото стало дороже, а когда цены упали - вообще не выгодно.

Все это происходило до того, как Центральный банк Швейцарии ввел свои меры валютного контроля и ограничил курсы валюты к евро 6 сентября 2011 г. С того времени стоимость золота упала почти на треть, в итоге мелкие компании по добыче золота обанкротились, а другие прекратили производство или исследования — пока не накопят достаточные для этого свободные средства.

Глава San Gold Грег Гибсон ироничено сказал: "Вечеринка закончилась. Настало время исправлять положение".

Теперь даже крупные компании начинают банкротиться.

Эти проблемы для Китая могут стать очень катастрофичными. Китай перегнал Южную Африку по количеству произведенных золотых слитков еще в 2007 году, когда растущие цены стимулировали производство в компаниях - Shandong Gold и Zijin Mining Group.

Но потом все меняется. Ежемесячный рост производства в Китае почти остановился в августе-октябре. Расходы компаний выше, чем спотовые цены, а это увеличивает вероятность списания активов в следующем году. Себестоимость производства доходит до 150 юаней в компании Shandong Gold Mining, и это еще прибыльный уровень, а вот другим компаниям повезло меньше.

Кто-то сокращает добычу, а кто-то — расходы (например, путем сокращения рабочих мест и капиталовложения). Но вскоре у них не останется места для маневра. Им придется сокращать физические поставки. Хотя не факт, что это поможет восстановить цены — золото продолжает падать.