Банк Японии не стал менять монетарную политику

Вчера завершилось двухдневное заседание Банка Японии по определению монетарной политики. Коррективы в текущий план вноситься не будут — за это проголосовало тотальное большинство из членов управляющего совета BOJ (8 против 1) .
Итак,
японский регулятор продолжает
придерживаться цели увеличения денежной
базы на 672 млрд долларов (80 трлн иен) в
год. Программа стимулирования должна
будет восстановить инфляцию до 2%,
поскольку сейчас на страну действует
угрожающее дефляционное давление
снижающихся цен по всему миру.
31 октября Банк Японии неожиданно для инвесторов объявил о расширении программы скупки активов, увеличив тем самым ориентир расширения денежной базы.
Иена снизилась по отношению к доллару с 31 октября на 7%. Сегодняшний день показывает ее курс на уровне 119,268 ¥ (на 10.06 мск), показав удешевление по сравнению с четвергом на 0,31%. На фоне ослабления иены традиционно подрос национальный фондовый индекс Nikkei, закрывшись с повышением на 2,39%.