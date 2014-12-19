Банк Японии не стал менять монетарную политику

Вчера завершилось двухдневное заседание Банка Японии по определению монетарной политики. Коррективы в текущий план вноситься не будут — за это проголосовало тотальное большинство из членов управляющего совета BOJ (8 против 1) .

Итак, японский регулятор продолжает придерживаться цели увеличения денежной базы на 672 млрд долларов (80 трлн иен) в год. Программа стимулирования должна будет восстановить инфляцию до 2%, поскольку сейчас на страну действует угрожающее дефляционное давление снижающихся цен по всему миру.



31 октября Банк Японии неожиданно для инвесторов объявил о расширении программы скупки активов, увеличив тем самым ориентир расширения денежной базы.

Иена снизилась по отношению к доллару с 31 октября на 7%. Сегодняшний день показывает ее курс на уровне 119,268 ¥ (на 10.06 мск), показав удешевление по сравнению с четвергом на 0,31%. На фоне ослабления иены традиционно подрос национальный фондовый индекс Nikkei, закрывшись с повышением на 2,39%.