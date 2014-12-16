Развивающиеся рынки встречают новый 1998 год

Развивающиеся рынки заканчивают год в свободном падении. От России до Венесуэлы, от Таиланда до Бразилии рушатся акции, облигации и валюты. Российский рубль стремительно убежал вниз, преодолев порог в 64 доллара и 82 евро. Национальный регулятор ночью взвинтил процентную ставку на 6,5 пунктов сразу. Венесуэльские национальные бонды снизились в цене ниже 40 центов, а фондовый индекс Таиланда вчера показал самое динамичное падение за 11 месяцев. Корпоративный долговой рынок Бразилии под угрозой обвала из-за государственного поставщика нефти, Petroleo Brasiliero SA.

Всё это вызывает очень знакомые ощущения: что-то такое уже было в 1998 году, когда падала нефть, и экспортеры сырья — Россия и Венесуэла — сползли в финансовый кризис.



С тех пор на развивающихся рынках многое изменилось: у стран накоплены большие заграничные резервы и работают более гибкие обменные курсы. Однако признаки инфекции распространяются. На прошлой неделе инвесторы забрали более 2,5 млрд долларов из американских биржевых индексных фондов, которые работают с акциями и облигациями развивающихся рынков. Это самый крупный отток с января, когда инвесторов испугала финансовая и политическая нестабильность в разных странах от Аргентины до Турции.

«Мы перешли в режим ликвидации», — говорит Питер Лэнниган, аналитик развивающихся рынков в CRT Capital Group LLC из Стамфорда. — «Мы в точке, где люди избавляются и от победивших, и от проигравших бумаг».

Индекс, отслеживающий 20 валют развивающихся рынков, упал сегодня до более чем десятилетнего минимума. Он подорван падающими ценами на нефть и замедлил рост в Китае. Турецкая лира обновила исторические минимумы, индонезийская рупия упала до самого низкого уровня с того самого 1998 года.

Индекс развивающихся рынков MSCI падал сегодня уже седьмой день подряд. Глубина падения достигла уже 8%, а вот индекс волатильности этих же рынков подскочил до самого высокого с октября уровня. Индекс российских акций, РТС, обвалился вчера на 10% - это максимум со времен аннексии Крыма.

В Венесуэле есть все признаки того, что крах цен на нефть, усиленно поддерживаемый и раздуваемый ОПЕК, приведет к национальному дефолту. Вполне возможно, что страна не сможет выполнить своих обязательств по долларовым бондам.

В соседней Бразилии поставщик нефти Petrobras, крупнейший международный заемщик в развивающихся странах за прошедшие пять лет, снизил цену своих акций до рекордного уровня. Это произошло после того, как компания задержала выпуск своих финансовых результатов за третий квартал — уже в третий раз. Идет расследование беспрецедентного уровня отмывания денег через компанию, Бразилия находится под гнетом коррупционного скандала, который распространяется практически на каждую крупную фирму, у которой есть совместные дела с Petrobras.

Инвесторы в развивающиеся рынки потеряют еще сильнее, если цены на нефть будут идти вниз и дальше, а ФРС четко укажет на то, что ставки американского регулятора вырастут раньше, чем ожидалось.

«Огромное количество инвестиционных стратегий было основано на том, что процентная ставка останется низкой еще долгое время, и на высокой цене нефти», — говорит Майкл Рош, стратег Seaport Group LLC. — «Это вызывает беспокойство».