Samsung ворует технологии? Разберется суд

В конце прошлой недели появилась информация о том, что американская Nvidia, оказывается, уже два года пытается убедить Samsung лицензировать свои разработки: по словам представителей Nvidia, южнокорейский гигант бессовестно использует чужие технологии. Samsung, неплохо поднакачанная в боях с Apple, заявляет, что технологии ее собственные, и платить кому-то за них наотрез отказывается.

В конце концов обиженная Nvidia решила восстановить справедливость в суде, подав иски против Samsung и Qualcomm. Бумаги ушли в Международную комиссию по торговле (ITC) и в окружной суд штата Делавэр. Истец обвиняет ответчиков в нарушении целых семи патентов, касающихся графических архитектур. Сумма компенсации, которую Nvidia требует от Samsung и Qualcomm, пока не разглашается.



Вероятно, о штрафе разговор зайдет позже, в процессе разбирательств, если таковые будут инициированы. Эксперты отмечают, что в арсенале Nvidia на сегодняшний день находится порядка 7 тыс. патентов и заявок, так что найти предлог компания всегда сумеет.На сегодняшний день комиссия ITC должна определиться с запуском дела в течение 30 календарных дней, после чего в суд дело может быть направлено к середине 2015 г. Окружной суд будет принимать решение о возбуждении дела против Samsung и Qualcomm в течение 90 дней.Само же разбирательство может затянуться на годы, если вспомнить другие патентные схватки IT-гигантов.

В иске Nvidia перечислены следующие продукты, которые могут нарушать ее патенты: Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4, Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy S4, Galaxy Tab S, Galaxy Note Pro и Galaxy Tab 2, а также Snapdragon S4, 400, 600, 800, 801 и 805, как и ряд процессоров Samsung Exynos.