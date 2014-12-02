ЕС не прощается с «Южным потоком"

Несмотря на решение Москвы оставить проект, представители ЕС все-таки попытаются продолжить совместную работу с Россией. «Следующая встреча по трубопроводу «Южный поток» была запланирована на 9 декабря 2014 года, и она обязательно состоится, даже несмотря на то, что Россия объявила об остановке проекта, — заявляет Марос Сефкович, вице-президент ЕС по энергетическим вопросам. — Очевидно, что этот вопрос обязательно встанет на повестке дня».

Напомню, проект, «Южный поток» стоимостью в 20 млрд долларов был разработан с целью транспортировки российского газа под Черным морем в Болгарию и далее в другие страны Восточной Европы. Это позволило бы потоку газа обходить Украину.



Осуществление проекта в этом году столкнулось с проблемой, когда Еврокомиссия заявила, что национальные соглашения Софии с Москвой по трубопроводу не соответствовали правилам ЕС. Главная точка преткновения по «Южному Потоку» между Брюсселем и Москвой была в том, сколько контроля Газпром может забрать над проектом. Законодательство ЕС устанавливает ограничения для компаний, отвечающих одновременно и за поставку газа, и за владение трубопроводами — именно в этом Газпром и Россия не сошлись во мнениях с Евросоюзом.

Путин вчера вечером заявил, что отказ Болгарии урегулировать ситуацию и длительный срок отсутствия реакции с ее стороны побудил Россию закрыть проект и вместо этого запланировать построить трубопровод через Турцию. «Мы не можем получить необходимые разрешения от Болгарии — что ж, мы не можем продолжить осуществление проекта. Россия не может себе позволить вкладывать инвестиции только для того, чтобы быть остановленными на неопределенный срок на болгарской границе», — заявил Путин в Анкаре, где он находится с государственным визитом. — «Это — выбор наших европейских друзей». Затем, практически со скоростью света, российский президент договорился с турецкими властями о строительстве газопровода через их территорию. Разумеется, для новых стратегических партнеров была существенно снижена стоимость поставок газа.

По крайней мере, одного из европейских партнеров России по Южному Потоку, компанию Saipem SpA, вчерашние заявления господина Путина крайне озадачили. У Saipem SpA заключен контракт на 2,5 млрд долларов на установку первой подводной линии Южного потока. Сегодня представители компании сказали, что с ними никто не связывался по планам России об окончании проекта. Работы продолжают выполняться. Судно Saipem, отвечающее за укладку газовых труб, вчера отбыло из Болгарии, чтобы достигнуть Черноморского побережья России.

Кристиан Эгенхофер, старший научный сотрудник брюссельского центра Европейских стратегических исследований, предполагает, что вчерашнее объявление Путина может быть попыткой Путина проявить давление на Болгарию, чтобы выбить выгодные условия для ОАО «Газпром», которое ведет проект.

Представители ЕС высказываются о Южном Потоке сдержанно. Понятно, что Евросоюз предпочел бы какой-нибудь другой трубопровод, идущий не из России. Однако пока он остается зависимым от российского газа, для которого сейчас придумываются альтернативные маршруты, обходящие Украину.



