Акционеры ЮКОСа потребовали арестовать российскую собственность в ФРГ

Акционеры указывают, что с целью выполнения решения Гаагского суда немецкий суд должен арестовать российскую собственность в Германии на $42 млрд. Если иск будет удовлетворен, то под арест теоретически может попасть не только собственность российского государства на территории ФРГ, но и доходы, получаемые государственными компаниями (в том числе «Газпромом»​) от сделок с немецкими компаниями, сообщает издание Spiegel.

Решение Третейского суда в Гааге, по которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, было оглашено в июле 2014 года. ЕСПЧ также присудил бывшим акционерам компании выплаты в размере €1,86 млрд. Это решение российская сторона попыталась обжаловать, однако в декабре 2014 года суд свой вердикт подтвердил.

Российская сторона ранее пообещала не допустить исполнения решения суда в Гааге. Министр юстиции Александр Коновалов назвал его «неправильным» и заявил, что Россия готова вступить в судебные тяжбы с акционерами ЮКОСа.

Летом появились первые сообщения об аресте иностранного имущества РФ за рубежом в рамках исполнения решения по делу ЮКОСа. Информация об аресте активов поступила из Бельгии и Парижа.

В начале сентября Минкультуры не разрешило Русскому музею вывезти в Швецию картины Марка Шагала. По словам директора музея Владимира Гусева, есть опасения за сохранность полотен в связи «с делом ЮКОСа и арестами имущества».​

