Золото торгуется на высоких отметках - $1220

К вечеру на торгах цены на золото выросли до максимумов октября, когда спрос на драгметалл стал расти из-за нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость фючерсов на золото с поставкой феврале к 17:26 по мск выросла на 2,13% - до $1220,30 за тройскую унцию. Прежде цена доходила до $1220,90 — максимум сессии.

Сегодня азиатские фондовые индексы закрылись в «красной зоне», а самое большое падение было у китайского индикатора Shanghai Composite — максимальное за пять лет — он рухнул на 5,4%.