Золото под давлением, но растет

На фоне того, как инвесторы в Америке опасаются нового витка напряжения на Украине и перспектив повышения расходов по займам, второй день растет в цене золото. Есть и технические причины для роста: несколько дней назад желтый металл достиг июньского минимума (1 261,35 $), поэтому технический отскок тоже имеет место быть.

Золотые слитки для срочной поставки выросли на целых 0,3% до 1 273,51 доллара за тройскую унцию на азиатской сессии. В отделении Comex Нью-Йоркской биржи царили такие же настроения: 0,3% прибавили и декабрьские фьючерсы на золото (до 1 273,60 доллара за тройскую унцию). По 0,2% прибавили серебро (19,2266 доллара) и платина (1415,25).



Напомним, в течение текущего года золото выросло на 5,9%, на фоне волнений на Ближнем Востоке и в Украине. При этом вчера Владимир Путин и его незалежный коллега Петр Порошенко договорились о списке шагов, которые будут предприняты для завершения более чем пятимесячной войны на востоке Украины. На этом фоне, казалось бы, желтый металл должен был бы подешеветь — и вчера подешевел, однако “физический спрос в дальневосточных регионах довольно велик — он и помог поддержать цены, - говорит Джеймс Стил, аналитик HSBC Securities Inc. - Хотя геополитика обычно не оказывает ценовое влияние в долгосрочной перспективе, но в ближайшее время она будет сильно влиять на золото. Цены на слитки, вероятно, останутся под давлением, особенно если доллар США будет продолжать расти.».