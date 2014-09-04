Ключевые события и торговые идеи на 4 сентября

Предлагаем список ключевых событий четверга 4 сентября и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 4 сентября:

AUD: Розничные продажи, торговый баланс

JPY: Заседание Банка Японии по монетарной политике, пресс-конференция

GBP: Заседание Банка Англии по монетарной политике

EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике, пресс-конференция

USD: NFP от ADP, торговый баланс, количество обращений за пособиями по безработице, непроизводственный PMI от ISM

CAD: Торговый баланс

Торговые идеи:

Пара EUR/USD подросла до уровня $1,3150. Вчера единая валюта получила поддержку на новостях о прекращении огня на Украине. Что касается самой еврозоны, то тут по-прежнему мало позитива – розничные продажи снизились на 0,4%. Есть риск, что регулятор разочарует медведей по евро, и он достаточно велик, поэтому во время пресс-конференции Марио Драги вероятны всплески евро вверх. Важные релизы по США добавят волатильности. Поддержка находится на $1,3130, $1,3105 и $1,3085. Сопротивление создают минимумы прошлой недели ($1,3160) и максимум прошлой недели ($1,3220).

Пара GBP/USD в среду обновила 5-месячный минимум на $1,6440, опустившись к начальной цели на $1,6460. Пара немного замедлила падение на фоне улучшения настроя к риску, но в ближайшие дни должна упасть к $1,6300. Рекомендуют подвинуть стопы вниз к отметке $1,6660. В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике, изменений не ожидается.

Пара USD/JPY подпрыгнула к 105,30, но пока не удержалась на этой высоте и вернулась до 105 иен. Мы полагаем, что медвежья коррекция будет ограничена поддержкой уровня 104,50. Возросшие ожидания дополнительного QE поддерживают пару. Между тем, на завтрашнем заседании изменений в монетарной политике не ожидается.

Пара AUD/USD вернулась к области сильного сопротивления в $0,9340, т.к. РБА исключил возможность понижения ставок, ВВП Австралии показал чуть лучший результат, чем ожидалось, и в Китае вышли неплохие данные. Если завтрашние данные с Зеленого континента подхватят эстафету, то пара сможет протестировать максимум этой недели в зоне $0,9370 и даже $0,9400, где можно будет подумать о продажах. Поддержка остается на уровне $0,9280.



