Прибыльный Мартингейл без увеличения лотов.

И так, алгоритм прост до нельзя. Устанавливаем тайм фрейм W1 смотрим направление рынка. Допустим нисходящий тренд. Депозит от 1000, у кого нет возможности в долларах, могут открыть центовый счет. И так Тренд нисходящий, соответственно открываем 0.1 лота на продажу с тейк профитом в 10 пунктов. ниже открываем сетку ордеров через каждые 10 пунктов, для того чтоб как только у первого лота сработает тейк профит сразу же сработает отложенный ордер на продажу. и т.д пока на мелких тайм фреймах рынок идет в нужную сторону, как только пошел обратно, против тренда, то есть вверх, то по прошествии 50 пунктов должен стоять отложенный ордер на продажу Sell Limit, и далее вверху через каждые 50 пунктов такие же отложенные ордера, на случай если же цена решит Вам потрепать нервы. В какой то период времени цена должна начать возвращаться в свой нисходящий тренд и тогда ждем уровень безубытка, и закрываем все ордера. Конечно можно не только безубытком ограничиться, но и немного подождать и закрыть чуть ниже, но в этом нет смысла, лучше избавиться от этой вынужденной сетки ордеров и закрыв в безубытке открыть новый лот, и так далее.

Все лоты не должны увеличиваться относительно предыдущих, только одинаковые, если 0.1 то все остальные открываем по 0.1 лота

Есть еще версия ориентироваться не на недельный тайм фрейм а по двум разно периодным МА, Зиг-Загу и т.д.

Если интересно пишите спрашивайте обсудим.

Если заинтересовала стратегия и лень торговать руками, то у меня есть в наличии 2 советника по этому методу торговли, оба идентичные, разница лиш в том что один работает на покупку, второй на продажу. Если интересно выложу на Маркет с символической ценой.

Спасибо за внимание!