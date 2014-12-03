Золото торгуется выше $1200, инвесторы ждут американские отчеты

В среду днем цены на золото вернулись на уровни выше $1200. Инвесторы не восприняли серьезным укрепление доллара, и сегодня ждут очередные американские данные, которые могут дать представление о будущей динамике процентных ставок.

Сейчас на Comex фьючерсы на золото торгуются на отметке 1203,30 за унцию, отмечая повышение на $3,9 или 0,33%.

Еще только вчера цены на золото сильно падали — минус $18,70, или 1,54%, до отметки $1199,40 за унцию. В понедельник — еще меньше, дошли до $1141,70 — так на инвесторов повлияло решение Швейцарии против перевода резервов в золото.

Вероятно, золотые фьючерсы найдут поддержку на уровне $1141,70, а сопротивление - на $1221,00. В то же время серебро торгуется на уровне $16,48 за унцию.

Сегодня ждем такие отчеты: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15 по мск, Производительность вне сельского хозяйства, Издержки на труд на единицу продукции в III квартале - в 16:30 по мск, Занятость в непроизводственной сфере за ноябрь, Индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь - в 18:00 по мск. Вечером, в 20:30 по мск - Речь члена FOMC Плоссера. Велика вероятность, что такой свод американских отчетов поддержит доллар.

