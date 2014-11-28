Видеоуроки: Макс Кайзер. Банкиры заигрались на рынках

Мошенники-банкиры снова в центре внимания ведущих программы "Обзор Макса Кайзера". С юмором и достаточным оптимизмом они предлагают свои варианты, как усмирить таких недобросовестных работников банков и рынков.



По словам Макса Кайзера, банкиры – это преступники по природе своей, но и они необходимы рынку. Но следить за ними и вообще за соблюдением правил должны специальные надзорные органы. Ими управляют политики - но с ними тоже бывает куча проблем... И пришли в итоге к тому, что тем, кто как-то связан с рынком форекс, должны сами следить за собой и своими коллегами.

Регуляторы плохо справляются со своими функциями, и это позволяет финансовым структурам манипулировать ценами на рынках валюты и драгоценных металлов. "Пора перестраивать эту схему, иначе богатые станут ещё богаче, а бедные окончательно обнищают. Ведь капитализм – как хоккей: некоторое насилие допустимо, но на то и нужен судья, чтобы не доходило до драки", - говорят в передаче.

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