Банки в России отстранят от форекса

По новому закону будет запрещено совмещать банковскую деятельность и предоставлять форекс-услуги. Об этом рассказал первый заместитель председателя центробанка РФ Сергей Швецов в газете «Ведомости».

По его словам, банкам не нужен этот бизнес, потому что «это немного казино, а не финансовый сектор» и там не осуществляются реальные сделки купли-продажи валюты. Такой вывод сделали в центробанке в ходе переработки законопроекта о рынке форекс - в текст проекта снова вносят исправления, чтобы пройти ко второму чтению.

Напомним, Банк России в мае высказался категорически против легализации деятельности форекс-компаний. Швецов говорит, что это не принесет ничего полезного на российский финансовый рынок. Более того, легализация такого рынка в России может повысить спрос и привлечь много новых клиентов. Тогда же центробанк предлагал запретить еще и рекламу услуг форекс-компаний.

В первом варианте проекта форекс-брокеры имели возможность торговать акциями, и потому могли создать серьезную угрозу брокерскому бизнесу, который более консервативно подходит к предоставлению заемных средств клиенту. Теперь деятельность форекс-дилеров будет ограничена только валютными парами, утверждает Швецов. Центробанк таким образом переживает за клиентов, которые рискуют при увеличении кредитного плеча в сделках, а потому бизнес форекса отделяют от банковского. Форекс-компании не смогут давать кредиты своим клиентам. По его версии, размер открываемой позиции не сможет превышать депозит более чем в 50 раз (плечо 1 к 50), тогда у населения будет меньше ответственности перед форекс-брокером. Если физическое лицо проиграет больше, форекс-дилер не сможет взыскать с него сверх того, что клиент внес в качестве маржи обеспечения.

По мнению другого финансиста, который ознакомился с новой версией проекта, это изменение может повлечь за собой массовый отток клиентов от брокеров, а значит и с биржи, потому что все станут торговать “акциями” на форекс-кухнях. Исправит это разве что то самое ограничение — когда деятельность форекс-дилеров будет возможна только с валютными парами.

К слову, сами банки не в восторге от этого изменения. «Высок риск того, что так и не будет сформировано широкое предложение услуг форекс в рамках российской юрисдикции и на нашем рынке будут присутствовать в основном зарубежные компании», — считает начальник управления операций на финансовых рынках «МДМ банка» Георгий Дяденко. Если бизнес разделить, это приведет к увеличению затрат, а значит, стоимость услуг для клиента тоже станет выше. И надежность не сможем подтвердить.

Похоже, что сами банки боятся оттока клиентов — те попросту станут уходить в компании с зарубежными юрисдикциями. Такую версию высказал представитель «СМП банка». Однако банки все еще смогут владеть форекс-компаниями. «Банк может владеть акциями букмекерской компании, казино, молочной фермы», — отмечает Швецов.

Закон о форексе могут принять уже в конце этого года, второе чтение проекта намечено на пятницу.