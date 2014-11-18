Регуляторы опять заговорили о необходимости контролировать FOREX

В связи с недавним
скандалом, в котором были замешаны
ведущие мировые банки, Ассоциация
финансовых рынков (ACI) снова
начала говорить о необходимости перехода
к регулируемым валютным торгам. Махинации
на FOREX возможны до тех
пор, пока этот рынок является стихийным
и не регулируется извне. ACI —
международное сообщество профессионалов
валютного рынка, которое объединяет
FOREX-клубы из разных стран.
Видимо, эта организация и хочет занять
свое место в управляющей структуре
FOREX.
Биржевые валютные торги, в противоположность современной организации FOREX, сделают менее вероятными масштабные спекуляции и договорные сделки. Эксперты считают, что нельзя проводить подобную реформу одномоментно — она должна осуществляться поэтапно, и примерно к 2025 году рынки валютного обмена должны перейти на уровень официально зарегистрированных бирж.
Например, крупнейший банк Швейцарии — UBS – уже «приговорен» властями страны к тому, что 95% валютных операций перенаправляется на прозрачные электронные платформы. Это — одно из последствий штрафов, наложенных на банк после обнаружения манипулирования валютным рынком.