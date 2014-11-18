Регуляторы опять заговорили о необходимости контролировать FOREX

В связи с недавним скандалом, в котором были замешаны ведущие мировые банки, Ассоциация финансовых рынков (ACI) снова начала говорить о необходимости перехода к регулируемым валютным торгам. Махинации на FOREX возможны до тех пор, пока этот рынок является стихийным и не регулируется извне. ACI — международное сообщество профессионалов валютного рынка, которое объединяет FOREX-клубы из разных стран. Видимо, эта организация и хочет занять свое место в управляющей структуре FOREX.



Биржевые валютные торги, в противоположность современной организации FOREX, сделают менее вероятными масштабные спекуляции и договорные сделки. Эксперты считают, что нельзя проводить подобную реформу одномоментно — она должна осуществляться поэтапно, и примерно к 2025 году рынки валютного обмена должны перейти на уровень официально зарегистрированных бирж.

Например, крупнейший банк Швейцарии — UBS – уже «приговорен» властями страны к тому, что 95% валютных операций перенаправляется на прозрачные электронные платформы. Это — одно из последствий штрафов, наложенных на банк после обнаружения манипулирования валютным рынком.