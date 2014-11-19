Как читать протокол заседания ФРС

Колумнист MarketWatch рассказывает, как правильно интерпретировать сегодняшний отчет — публикацию протокола заседания ФРС. В октябре мы услышали программное заявление от Федеральной резервной системы, которое оказалось ястребиным - в немалой степени потому, что центральный банк США не дрогнул перед лицом растущего беспокойства по поводу довольно упорной низкой инфляции.

ФРС сохранила себя молодцом, ее заявление было следующего содержания: «Хотя инфляция в ближайшей перспективе, вероятно, будет идти вниз из-за более низких цен на энергоносители и других факторов, в FOMC считают, что вероятность инфляции ниже 2% уже несколько уменьшилась с начала этого года".

Экономисты хотят увидеть протокол заседания, чтобы понять, есть ли кто-то из чиновников, кто был заинтересован в этом, либо кто-то предложил другое решение.

Один из ведущих "голубей" в комитете - президент ФРС Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота - был обеспокоен информацией об инфляции, которая не подтвердилась политическими заявлениями. Он сказал, что среднесрочный прогноз по инфляции не показал никаких улучшений с декабря прошлого года и, «пожалуй, стал еще хуже».

Гай Бергер, экономист США в RBS Securities, сказал, что было бы интересно посмотреть, есть ли другие, кто не желает мириться с общим мнением, - он разделяет озабоченность Кочерлакота. Это важно узнать, потому что, если большинство политиков обеспокоены низкой инфляцией, они могут быть более склонны удерживать устойчивое состояние дольше, даже если рынок труда продолжает улучшаться более быстрыми, чем ожидалось, темпами, сказал Бергер.

ФРС опубликует протоколы своего заседания 28-29 октября сегодня в 22:00 по мск. Прямо сейчас рынки следят за последними данными правительства по строительству нового жилья - экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что темпы строительства нового жилья практически не изменились в октябре, поднявшись к годовому показателю до 1,03 млн с 1,02 млн в сентябре. Последние темпы строительства значительно ниже среднего темпа 1,5 млн в течение последних 20 лет - до 2006 года, когда был пик пузыря на рынке недвижимости.

ФРС пристально следит и за рынком жилья, потому что чиновники пытаются избежать отскока рынка. В последнем заявлении центрального банка говорилось, что восстановление жилищного сектора "остается медленным."