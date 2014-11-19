Китай и Россия намерены лишить доллар статуса мировой резервной валюты

Обе страны, Россия и Китай, по мнению аналитика из США (работает в центре политики безопасности в Вашингтоне) Алекса Ваннеса, собираются лишить американский доллар статуса основной резервной валюты. Об этом сообщает The Washington Times.

Алекс Ваннес уверен в своей версии, потому что уже в прошлом году единственное китайское государственное информагентство Xinhua озвучило призыв к «деамериканизации» мира и сообщала о том, что политики страны готовятся учредить новую мировую резервную валюту. И это должен быть юань, конечно же.

Приводя в качестве доказательств своей точки зрения, аналитик Ваннес вспомнил о том, как в 2013 году Китай и страны еврозоны подписали соглашение о валютных свопах (собрались проводить операции по обмену валюты), не используя в обмене доллары. А в 2014 году уже на саммите АТЭС между странами было подписано похожее соглашение: его участники - Китай и Россия.

Ваннес припомнил также, что Россия и Китай пришли к решению вопроса о транспортировке газа, и что расчеты по этой сделке будут в рублях и юанях. Плюс ко всему подтвердил, что не с проста Россия и КНР стали наращивать золотые резервы, скорее всего, чтобы быть застрахованными от возможного валютного кризиса и заодно укрепить свои нацвалюты золотом.

Именно такие предпосылки позволяют аналитику сделать вывод, что Россия и Китай собрались ускорить валютный кризис в США и одновременно ослабить роль страны на мировой арене. «Огромный государственный долг, накопленный США путем масштабных заимствований, является непосильным. Растущие проценты скоро поглотят половину нашего федерального бюджета, — пишет аналитик. — И, поскольку мировое сообщество все меньше опирается на доллар, утрата им статуса мировой резервной валюты приведет к росту процентных ставок, росту цен и все большим трудностям в обслуживании нашего долга», - подытоживает Ваннес.