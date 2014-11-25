Citigroup заплатит штраф в 15 млн за то, что имел «клиентов-любимчиков»

Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов расследует сейчас степень беспристрастности банков на Уолл-стрит по отношению к клиентам. Так, вчера было достигнуто соглашение между регулятором и Citigroup, который согласился заплатить штраф в 15 млн долларов. Банку вменяется в вину, что свои исследовательские отчеты и рекомендации он менял в зависимости от того, каким клиентам они отправлялись. Банк организовывал встречи с избранными клиентами, на которых аналитики высказывали свое мнение по поводу того, какие акции сейчас стоит покупать, а какие лучше сбрасывать. И в общем-то, ничего криминального в этом нет, это нормальная практика для многих других банков, однако же рекомендации публичных отчетов банка в отношении многих из этих компаний сильно отличались от кулуарных обсуждений.

Иными словами, банк обвиняется в предоставлении заведомо ложной информации основному пулу своих клиентов и в избирательной помощи отдельным, «любимым» клиентам.