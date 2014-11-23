Евро снизился на комментариях Драги

Евро резко упал в пятницу после того, как руководитель ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что инфляционные ожидания опять уменьшились до критически низких уровней и скоро грядет дальнейшее смягчение монетарной политики.

Так, EUR/USD потеряла 1,19% и торгуется на FOREX в воскресенье на 13.28 мск на уровне 1,2391; EUR/JPY упала на 1,52% до отметки 145,97.

“Комментарии президента ЕЦБ сильно ударили по евро», - заявил Нильс Кристенсен, форекс-стратег в Nordea, добавив, что данные об инфляции в еврозоне на следующей неделе — едва ли не самое ожидаемое событие в мировых аналитических компаниях. От этой статистики, судя по всему, будет зависеть дальнейшее поведение ЕЦБ.



Австралийский доллар подскочил после того, как Китай сократил процентную ставку для поддержки собственной экономики. Австралиец часто используется в качестве более ликвидного обеспечения для китайских инвестиций, подрос на 0,59% до 0,8669 $.

А его старший брат и коллега, доллар США снова вырос: ФРС скорее всего, увеличит процентные ставки в 2015 году.