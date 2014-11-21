Эксперты уверены, что ослабление рубля закончилось

По мнению некоторых российских экспертов, рубль наконец-такие завершил фазу ослабления против иностранных валют. К слову, он за эту неделю здорово окреп. Если этот тренд сохранится, то пока не следует покупать достаточно дорогую иностранную валюту.

Сегодня на 17:32 по мск пара USD/RUB дошла до отметки 45,63 руб., падая на 1,11%. В свою очередь, пара EUR/RUB торговалась на 56,69 руб. - падение на 2,04%.

Российский рубль за эту неделю начал стабилизацию, снизилась волатильность торгов, а тренд указывает на укрепление российской национальной валюты. Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко считает, что в ближайшее время укрепление продолжится. «Мы полагаем, что активная фаза ослабления российского рубля завершилась, и в ближайшие недели мы увидим его укрепление к доллару и евро. При позитивном развитии событий к концу года он может достигнуть отметки в 41-42 рубля за доллар. Таким образом, сейчас покупать достаточно дорогую валюту кажется слишком рискованным», — уверен эксперт.

Еще одно условие уверенности рубля — это вероятность, что нефть останется рядом с ценовым уровнем в 80 долларов. Тогда рубль вполне может закрепиться в паре с долларом на отметке в 45 рублей.