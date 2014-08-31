Биткоин - лучшее, что мы видели, даже золото проигрывает ему

Венсес Касарес - один из величайших предпринимателей IT-технологии за последние 20 лет. Он основал и продал несколько крупных стартапов, он же запустил первый интернет-провайдер в Аргентине в 1994 году. В прошлом году Касарес нацелился на Bitcoin.

Его последнее предприятие называется Xapo - Bitcoin-кошелек, валюта и дебетовые карты. И в то время, пока у Касареса есть личная заинтересованность в расхваливании цифровой валюты, это революционный призыв Bitcoin, чтобы привлечь его в бизнес, в первую очередь. Xapo начинался как личное хранилище, когда он начал покупать валюту три года назад. Предлагаю вам адаптированный перевод иностранной статьи, содержащей очень интересные доводы и факты, рассуждение автора затягивает и убеждает неимоверно.



"Биткоин имеет все качества великой книги, сделанной в цифровом формате. И по этой причине он, вероятно, является лучшим вариантом денег, который мы еще не видели".

Для того, чтобы понять, почему биткоин настолько замечателен, Касарес объясняет, что нам надо понять про эти деньги и рассказывает свою историю.

"Может быть, нам сейчас трудно понять, что деньги всегда были главнее книги. Люди часто спрашивают, чем подкреплены эти деньги?". И правда, а деньги-то эти не поддерживает никто и ничто.

Это верно. Ваш доллар или евро ценный только потому, что общество его таким считает. С золотом та же история. Ничто не поддерживает золото. Оно служит в качестве бухгалтерской книги, прежде всего, потому, что его мало.

Еще один миф развеял Касарес о том, что деньги были введены в качестве технологии для замены бартера:

"Антропологи считают, что нет племени, а тем более цивилизации, которые никогда на основе денег заменили бартер на торговлю. У них нет никаких доказательств. Бартера не было. И это нелогично для большинства из нас, потому что мы учили в школе, что сначала был бартер, а затем мы сделали деньги, потому что бартер был слишком сложным".

Это не должно говорить, что не было никакой коммерции, прежде чем появились деньги. Скорее всего, предметы, отдаваемые и заемные приходилось отслеживать мысленно. Этот вид субъективной системы был ненадежным способом ведения бизнеса. Появились деньги.

Потом автор рассказывает историю, как могли бы появиться деньги. Пришел один человек из племени к другому и говорит: мне нужны твои дрова. И предложил использовать новую штуку — дал ему шарики/соль/палочки и т. п. - чтобы удобнее было обмениваться обратно. Таким образом шарики/соль/палочки стали объективными бухгалтерскими «книгами», чтобы отслеживать задолженности. Эти формы первобытного денег имели шесть качеств: дефицит, долговечность, делимость, переносимость, узнаваемость и взаимозаменяемости. Около 5000 лет назад, когда международная торговля начал ускоряться, золото стало первой универсальной бухгалтерской «книгой». Перемотаем на 5000 вперед и вуаля - наш хороший друг золото до сих пор остается сильным средством обмена сегодня.

"Если вам нужно оставить $5000 для кого-то, допустим, какой-нибудь вашей дальней-дальней-дальней правнучке через 40 поколений спустя (пусть это будет через 900 лет с этого момента), мы не знаем, как это сделать. Если вы оставите ей просто какую-то сумму в долларах, это не будет стоить очень много — кто знает, что случится с этой валютой через 900 лет. Да и небезопасно это. Но вы можете купить золота на сумму $5000, зафиксировать его в хранилище и дать ключ этому человеку через 900 лет. Это невероятно, что в двадцать первом веке это лучший вариант вложений, который мы имеем. Именно поэтому биткоин является столь актуальной валютой сегодня".

Касарес объясняет, как биткоин превосходит золото в каждой из шести определяющих категорий.

"Их гораздо меньше, чем золота. Биткоинов никогда не будет больше, чем 21 млн. Они больше делятся, чем золото. Каждый биткоин состоит из миллиона штук так называемых Satoshis. И они гораздо долговечнее, мобильнее..."

Касарес описывает, как он легко мог общаться в Skype с кем-то на другой стороне земного шара, но в одно мгновение не мог отправить этому человеку физического цента в кармане, потому что вспоминал о времени и затратах, связанных с доставкой:

"А тут вы можете прикрепить биткоин в сообщение SMS или в письмо по электронной почте и отправить его бесплатно и в режиме реального времени по всему миру. И это невероятно легко проверить — ответ вы получаете сразу и знаете, что ваши биткоины дошли до адресата".