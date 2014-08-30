Акции растут. Кого это волнует?

Все началось утром 25 августа: фондовый индекс Standard&Poor's 500 перевалил за уровень 2000 впервые за всю историю, тем самым помогая повысить ценность акций во всем мире до рекордных $66 трлн. Эта сумма утроилась с марта 2009 года, надувание пузырей идет такими темпами, что за 65 календарных месяцев обошлись без потерь только 10 процентов из них.

Для обычного инвестора сейчас головная боль — это вечный вопрос: купить или продать? Еще 19 августа, оценивая положения для быков, Барри Баннистер, главный стратег в Stifel резко поднял прогноз, где S&P будет в конце года. Он прогнозировал умеренное снижение. Теперь же он считает, что S$P должен подняться еще на 15% - и дойти до 2300, так как экономика набирает обороты.

Предлагаю вам ознакомиться с адаптированным переводом статьи из издания Bloomberg Businessweek.

"У людей появляются рабочие места, они больше тратят", - говорит Баннистер.

На медвежьей стороне — ситуация не менее важная, как считает профессор Йельского университета Роберт Шиллер. Он один из немногих экономистов, кто предупредил о пузыре на рынке жилья, а 16 августа он сказал в Нью-Йорк Таймс, что соотношение цена-прибыль достигла "тревожного уровня", которого никто не видел с 1929 года, а в 1999 и 2007 годах он стал синонимом лопнувших мыльных пузырей.

Есть два веских аргумента, и это не значит, что инвесторы должны выбрать один из них. Десятилетиями история рынка делала убедительные доводы, что наилучшее действие — вообще ничего не предпринимать и не делать...

Как однажды выразился Питер Линч, известный комментатор рынков, «гораздо больше денег было потеряно инвесторами, когда те готовили поправки или пытались предвидеть корректировки, чем вызвали потерю доходов». И это даже не значит, что какие-то возмущения обязательно должны плохо заканчиваться. Беспокоиться о сегодняшнем настроении рынка на самом деле не так уж и плохо, если вы находитесь в торговле на долгосрочную перспективу, с временным горизонтом на десять лет или более. Потому что почти каждые десять лет рынок, как правило, идет к поступательному росту.

Держать запасы, конечно, дело тоже рисковое, но сторонники метода «купить и держать» уже давно заметили, что риск не оправдывает себя как опасный повод забрать активы. Patnem Investment опубликовала доклад в январе, который показал, что инвесторы, которые в течение 10 лучших дней рынка за последние 15 лет меняли свои ставки и портфели, получили за год всего 2,1 процента прибыли, по сравнению с почти 6,5%-ным доходом для портфеля, который оставался полностью неизменным все это время. Это разница в $11.911 за стартовую ставкой $10.000.

Шиллер, который был номинирован на Нобелевскую премию по экономике в 2013 году за его изучение цен на активы, предупредил, что его выводы являются лишь общим барометром, а не точным сигналом, когда надо покупать и продавать. Его индекс известен также как CAPE, он циклически корректирует цены и прибыль: измеряет прибыль в течение 10 лет, как правило, охватывающих одну или несколько бизнес-циклов, чтобы дать более полную картину корпоративного здоровья, чем любой другой показатель за один год. Средняя историческая планка CAPE составляет обычно 16,6, сейчас находится на уровне 26,4, это показывает, что отдача от запасов будет ниже в ближайшие годы, чем инвесторы получали с начала кризиса.

Даже если это и правда, портфель с большим количеством различных акций остается практически единственным вариантом для людей с 10-летними и более вкладами, даже таких, как планирование выхода на пенсию, - говорит Фрэн Киннири, главный в инвестиционной стратегии группы авангарда. Такие альтернативы, как высококачественные облигации и компакт-диски не будут давать достаточный рост, который получится недостаточным для жизни пенсионеров. "Облигации могут иметь 10-летний срок возвращения под 2,5 или 3 процента", - говорит Киннири. "Даже судя по CAPE сегодня, запасы будут примерно на 6, 7, 8 процентов больше, чем облигации, и значительно больше, чем инфляция".

"Я думаю, что люди злоупотребляют количественной или статистической информацией", - говорит Киннири. "Многие инвесторы или почти все из них. Я бы предостерег инвесторов, если они хотят получить немного, чтобы они избавлялись от активов, чтобы чувствовать себя лучше (это нормально) но не делать значительных отклонений из-за этих статистических показателей". В общем, получается, что совет главный у автора статьи — не особо обращать внимание на новости и индексы, когда планируете долгосрочные вклады и инвестиции. Все может измениться в один момент, вам главное не пропустить его.