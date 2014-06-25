Минфин РФ смягчает условия для Visa и MasterCard

Совсем недавно был принят скандально известный закон о крупных обеспечительных взносах в Банк России со стороны иностранных платежных систем. Это явилось своего рода ответным шагом на прекращение обслуживания карт нескольких российских банков после того, как США ввели санкции против России. После принятия закона в обществе началась активная риторика о том, что страна становится изолированной, а Visa и MasterCard из-за неподъемных требований уйдут с российского рынка совсем (по крайней мере, представители Visa в своих выступлениях прямо об этом говорили).

Совсем недавно был принят скандально известный закон о крупных обеспечительных взносах в Банк России со стороны иностранных платежных систем. Это явилось своего рода ответным шагом на прекращение обслуживания карт нескольких российских банков после того, как США ввели санкции против России. После принятия закона в обществе началась активная риторика о том, что страна становится изолированной, а Visa и MasterCard из-за неподъемных требований уйдут с российского рынка совсем (по крайней мере, представители Visa в своих выступлениях прямо об этом говорили).

В минувший вторник Минфин РФ обнародовал проект постановления, существенно смягчающего требования к обеим платежным системам до тех пор, пока они не получат статус национально значимых платежных систем. Правда, послабление будет дано только после прекращения передачи в зарубежные платежные центры информации о движениях средств на территории РФ. Если Visa и MasterCard выполнят это требование, то обеспечительный взнос с них не будет взиматься с 1 июля по 30 сентября и с 1 по 31 октября. Полный перевод в статус национально значимой платежной системы (а значит, и полное снятие требования обеспечительного платежа) произойдет, если компании найдут в РФ партнера, уже имеющего этот статус, и полностью переведут операции из иностранных расчетных центров на территорию России.

Сейчас этот документ рассматривается в Госдуме РФ. Ни Visa, ни MasterCard пока не прокомментировали эту новость.