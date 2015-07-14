Чего ждут кредиторы от Греции: краткая шпаргалка

Уже к среде Греция официально введет меры по упрощению ставки НДС и более широкому, чем сейчас, налогообложению. Кроме того, национальное статистическое агентство выходит из-под контроля государства и становится независимым.

- рыночные реформы: к примеру, о торговле в магазинах по воскресеньям или по тому, в чьей собственности находятся аптеки;

Следующими действиями должны стать:

- приватизация (возможно, включая передачу активов на 50 млрд евро внешним и независимым фондам);

- получение одобрения кредиторов к ключевым изменениям в законодательстве, прежде чем отправлять проекты на консультации с общественностью или парламентом.

Перечисленные обязательства — минимальные требования для того, чтобы начать переговоры с греческими властями.