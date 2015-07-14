Чего ждут кредиторы от Греции: краткая шпаргалка

На саммите в Брюсселе лидеры еврозоны рассмотрели предложения от своих министров финансов. Чтобы открыть переговоры о финансовой помощи, Еврогруппа выставляет перед Грецией ряд условий. Приводим краткую шпаргалку по этим условиям.
Уже к среде Греция официально введет меры по упрощению ставки НДС и более широкому, чем сейчас, налогообложению. Кроме того, национальное статистическое агентство выходит из-под контроля государства и становится независимым.
Страна установит четкий график для следующих мер:
- серьезная пенсионная реформа;
- рыночные реформы: к примеру, о торговле в магазинах по воскресеньям или по тому, в чьей собственности находятся аптеки;
- приватизация сетей передач электроэнергии;
- пересмотр коллективных переговоров, забастовок и коллективных увольнений;
- усиление финансового сектора и снижение политического вмешательства.
Следующими действиями должны стать:
- приватизация (возможно, включая передачу активов на 50 млрд евро внешним и независимым фондам);
- получение одобрения кредиторов к ключевым изменениям в законодательстве, прежде чем отправлять проекты на консультации с общественностью или парламентом.
Перечисленные обязательства — минимальные требования для того, чтобы начать переговоры с греческими властями.
Потребность в финансировании — 82 — 86 млрд евро. Срочно требуется достичь решения о новом пакете поддержки. До 20 июля Греции необходимы 7 млрд евро, в середине августа — 5 млрд.
Возможно, ЕЦБ запустит новую программу ESM, которая включит буфер на 10 — 25 млрд евро для греческих банков.
Возможны изменения в условиях выплаты долга, но не прямое его урезание.
Если соглашение не будет достигнуто, Греции может быть предложено выйти из еврозоны на время, с возможной реструктуризацией долга.