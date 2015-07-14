Чего ждут кредиторы от Греции: краткая шпаргалка
Законы

Чего ждут кредиторы от Греции: краткая шпаргалка

14 июля 2015, 09:49
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На саммите в Брюсселе лидеры еврозоны рассмотрели предложения от своих министров финансов. Чтобы открыть переговоры о финансовой помощи, Еврогруппа выставляет перед Грецией ряд условий. Приводим краткую шпаргалку по этим условиям.

  • Уже к среде Греция официально введет меры по упрощению ставки НДС и более широкому, чем сейчас, налогообложению. Кроме того, национальное статистическое агентство выходит из-под контроля государства и становится независимым.

  • Страна установит четкий график для следующих мер:

    - серьезная пенсионная реформа;

    - рыночные реформы: к примеру, о торговле в магазинах по воскресеньям или по тому, в чьей собственности находятся аптеки;

    - приватизация сетей передач электроэнергии;

    - пересмотр коллективных переговоров, забастовок и коллективных увольнений;

    - усиление финансового сектора и снижение политического вмешательства.

  • Следующими действиями должны стать:

    - приватизация (возможно, включая передачу активов на 50 млрд евро внешним и независимым фондам);

    - получение одобрения кредиторов к ключевым изменениям в законодательстве, прежде чем отправлять проекты на консультации с общественностью или парламентом.

    Перечисленные обязательства — минимальные требования для того, чтобы начать переговоры с греческими властями.

  • Потребность в финансировании — 82 — 86 млрд евро. Срочно требуется достичь решения о новом пакете поддержки. До 20 июля Греции необходимы 7 млрд евро, в середине августа — 5 млрд.

  • Возможно, ЕЦБ запустит новую программу ESM, которая включит буфер на 10 — 25 млрд евро для греческих банков.

  • Возможны изменения в условиях выплаты долга, но не прямое его урезание.

  • Если соглашение не будет достигнуто, Греции может быть предложено выйти из еврозоны на время, с возможной реструктуризацией долга.

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