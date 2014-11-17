Банк HSBС был фабрикой отмывания денег

Власти Бельгии обвиняют бельгийское подразделение одного из крупнейших швейцарских банков, HSBС, в незаконных операциях, помощи крупным клиентам в отмывании денег и в маневрировании с налоговыми операциями. Согласно обвинению, из-за махинаций и договорных сделок бельгийский бюджет потерял сотни миллионов евро.

За кулисами HSBC уже с 2003 года «проворачивались» сделки, по которым крупнейшие клиенты банка уходили от налогов в Бельгии.

Напомню, неприятности в HSBC начались уже давно: на прошлой неделе он вошел в грустную шестерку великих международных банков, на которые наложили штраф в 4,3 млрд долларов (в совокупности) за махинации на рынке FOREX. Сегодняшние громкие заявления бельгийских властей — очередной камень в огород HSBC, причем он тоже может оказаться очень болезненным в финансовом смысле.