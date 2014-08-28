Золото подскочило до недельного максимума перед ВВП США

В четверг фьючерсы на золото поднялись до недельного максимума, так как сегодня участники торгов готовятся к выпуску ключевых американских данных США, которые могут дать дальнейшие намеки относительно прочности восстановления экономики США. Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи, золото с поставкой в ​​декабре выросло на 0,79%, или $10,10, до торгов по $1293,50 за тройскую унцию. Ранее цены достигли дневного максимума $1294,20 за унцию, максимума 20 августа.

Днем ранее золото подешевело на 0,14%, или $1,80, до $1283,40, поскольку текущая геополитическая напряженность в Украине и Ираке компенсировала перенасыщенность «бычьих» американских акций. Цены, скорее всего, найдут поддержку на $1273,40, минимуме 21 августа, и сопротивление на $1299,30, максимуме 20 августа.

Позднее сегодня США выпустит данные по росту ВВП во втором квартале, еженедельный отчет правительства по первичным заявкам на получение пособия по безработице и данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья за июль. Данные, опубликованные в начале недели, показали, что уровень потребительского доверия в США в августе достиг самой высокой отметки с 2007 года, в то время как объем заказов на товары длительного пользования отметил в июле свой наибольший прирост.

Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система начнет повышать ставки раньше, чем считалось. Слабый доллар обычно помогает золоту, так как он повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и понижает в цене долларовые товары для держателей других валют.

По имеющимся данным, ЕЦБ вряд ли прибегнет к свежим политическим решениям в ходе своего заседания на следующей неделе, если инфляционные данные, запланированные на пятницу, не покажут, что еврозона продолжает двигаться в сторону дефляции.

Также на Comex серебро с поставкой в ​​декабре поднялось на 2,12%, или 41,3 цента, до торгов на $19,88 за тройскую унцию. Медь с поставкой в ​​декабре подешевела на 0,04%, или 0,1 цента, до цены $3,197 за фунт.