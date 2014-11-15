Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 4

Очередной видеоурок - это четвертая серия фильма канала Discovery "Самые богатые люди в мире". Всего в серии фильмов - истории о 32 мультимиллионерах, где рассказывают о том, как заработать миллион, как его потратить или как превратить его в миллиард.

В этом выпуске:



1. Абель Дамусси, который собрал свое состояние в $40 миллионов на одном куске пустыни размером с половину Лондона. Это Марокко, одно из самых загадочных мест мира. За последние 10 лет туризм стал здесь отраслью с оборотом $5,3 миллиарда. Абель Дамусси был в центре этого процесса, он превратил развалины крепости в 5-звездочный отель, а также традиционный городской дом в один из лучших клубов мира.

2. Хенрик Оргрин меньше, чем за 10 лет создал глобальный бренд, который стоит 20 миллионов долларов и продолжает расти.



3. Джон Илхан стал мультимиллионером, продавая мобильные телефоны по сумасшедшим ценам в плоть до 1 доллара за телефон.



4. Алехандро Санз - музыкант, который собирает стадионы по всему мир.

Видео:



