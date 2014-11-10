Неофициальный референдум в Каталонии: 80% за отделение

Вчера в Каталонии прошел символический референдум об отделении региона от Испании. Опрос носит исключительно неформальный характер и не имеет юридической силы. Предварительные результаты показали, что 80% каталонцев настроены на организацию самостоятельного государства. Власти Испании высказываются, что опрос бесплоден и бесполезен. Напомню, ранее они заблокировали каталонцам возможность легитимного референдума по поводу отделения.



Ничего странного в этом нет: Каталония — регион, который, по многим данным, является самым богатым в Испании. Многие экономисты говорят, что Каталония кормит всю Испанию, снабжая ее и продовольствием, и доходами от многих видов бизнеса. У каталонцев свой собственный язык, давно сформированная культура, они составляют 16% населения страны в целом. Идеи обретения собственного государства бродили в умах каталонцев практически всегда, однако в последнее время они приняли очень выпуклые очертания. Это случилось на фоне кризиса в Испании и ухудшения экономической ситуации в стране в целом.