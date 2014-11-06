Сможет ли Марио Драги ответить на эти вопросы сегодня?

Инвесторы всего мира сегодня вечером сосредоточенно будут следить за ходом совещания ЕЦБ. На встрече совет управляющих ЕЦБ огласит решение по ставке, а после заседания будет пресс-конференция Марио Драги. Инвесторы сегодня находятся в ожидании сообщений о возможности полномасштабного стимулирования со стороны регулятора.

Начало пресс-конференции в 16:30 по мск. Но что мы там услышим? Наверняка ставка европейского центрального банка не изменится, как было на предыдущих заседаниях, - она сохранится на рекордно низком уровне - 0,05% годовых. И у нас есть несколько вопросов к Марио Драги, но сможет ли он дать на них ответы?

1. Насколько ЕЦБ увеличит свой баланс?

Судя по новостям, за первые две недели после запуска программы покупки облигаций, ЕЦБ уже выкупил ценные бумаги на сумму в 4,8 млрд евро. Это значит, что баланс ЕЦБ должен вырасти на 1 трлн евро - до 3 трлн евро. Но из-за слабых данных об экономике еврозоны и усилении темпов монетарного стимулирования со стороны Банка Японии выросло давление европейских политиков. Надо что-то делать с этим, Драги? По прогнозам экономистов Bloomberg, ЕЦБ скоро начнет покупать в больших объемах суверенные облигации.

2. Собираются ли усилить стимулирование?

Пока не стоит даже надеяться на усиление стимулирования. Пока процентные ставки на рекордных минимумах, а снижать их дальше попросту невозможно, а чиновники сами не могут договориться о каких-то новых и нестандартных инструментах, они так и не поймут, как на компании влияют те деньги, которые попадают в экономику через покупку активов и долгосрочные кредиты. Однако, есть надежды на кое-какие изменения к декабрю 2014 года. Конечно, ЕЦБ очень надеется на результативность программы долгосрочного целевого кредитования (TLTRO), но вот если она не оправдается, тогда Драги придется объявить о каком-то новом методе. Например, ЕЦБ может расширить выкуп активов — добавить корпоративные и суверенные облигации. Но и тут будут проблемы — непонятно пока, законно ли будет такое действие со стороны ЕС.

3. Правда ли есть разногласия в Совете управляющих?

Уже всем известно, что президент Бундесбанка Йенс Вайдман публично высказывался против многих последних действий ЕЦБ, а в октябре к нему присоединились коллеги - глава Банка Франции Кристиан Нойер. Как ни странно, решения ФРС США, Банка Англии и Банка Японии принимаются в последнее время более единодушно, практически в полном согласии всех членов. И поэтому разлад в ЕЦБ повышает риск его эскалации. Похоже, что Драги еще не раз услышит в свой адрес критику о его стиле руководства, особенно всех возмущает его нежелание советоваться с главами региональных банков.

4. Какие перспективы инфляции в еврозоне?

Пожалуй, инфляция – это та самая проблема, которая является главной у ЕЦБ. У регулятора есть цель – 2%, однако в октябре этот показатель был только на уровне 0,4%. Это самый низкий уровень почти за пять лет. В октябре базовая инфляция упала до 0,7%, и этот показатель тоже мог быть еще хуже. Примечательно, что еврокомиссия изменила свои прогнозы по инфляции в еврозоне - на этой неделе она заявила, что цены будут расти на 0,5% в 2014 году и на 0,8% - в 2015 году. Прогнозы ЕЦБ обновят только в декабре, прежний же говорит об инфляции на уровне 1,1% в 2015 году.

5. Наконец, последний вопрос — чего ждать европейским банкам?

После проведенных стресс-тестов ЕЦБ «неуд» получили 25 банков. Это был самый глубокий и многосторонний тест по сравнению с предыдущими проверками. Во время проверки в 130 банках находили больше незначительных недостатков, чем серьезных нарушений. Но ЕЦБ нашел проблемные кредиты на сумму 136 млрд евро, а это значит, что общая сумма их в Европе составляет около 879 млрд евро. И несмотря на то, что некоторые банки не смогли доказать свою устойчивость, доступ к капиталу им пока не закроют. Есть вероятность, что Драги повторит свое высказывание о состоянии банковского сектора — якобы сейчас он находится в неплохом положении, чтобы обеспечить кредитование и поддержку для восстановления экономики региона.