Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 2

Сегодня в нашем видеоуроке - вторая серия фильма от канала Discovery "Самые богатые люди в мире". В серии фильмов - истории о 32 мультимиллионерах, где рассказывают о том, как заработать миллион, как его потратить или как превратить его в миллиард.

В этом выпуске:



1. Бывший шпион КГБ сделал из 500 долларов 3.5 млрд за 15 лет (Александр Лебедев)



2. Английский предприниматель с состоянием $200 млн (Джереми Пакстон)

3. Исландский супергерой, который заинтересовал детей и стал мировым феноменом (Магнус Скевинг)

4. Австралийский мультимиллионер Джастин Хеммес.



Discovery Channel специально проводит для своих зрителей целый экскурсии в жизнь миллионеров. Он подробно рассказывает о тех, как они начинали карьеру - кто-то просто продавал календари, ботинки, рубашки. Многие герои фильма сначала имели лишь несколько сотен долларов, но смогли сделать целое состояние.



Видео:



