США теряют рынки: невысокий курс рубля выгоден товаропроизводителям России Источник: http://politikus.ru/events/34302-ssha-teryayut-rynki-nevysokiy-k

Низкий курс национальной валюты всегда является стимулирующим фактором для производящего типа экономики. Российское сельское хозяйство воспользовалось открывшимися возможностями и потеснило фермеров из Штатов. Высокий доллар выгоден всем мировым производителям, кроме находящихся непосредственно в США.

Американские фермеры столкнулись с “наполненностью” собственного рынка и невозможностью наращивать экспорт за рубеж. Доля США на мировом сельскохозяйственном рынке снизиться в этом году на 14 процентов.

Падение экспорта сельхозпродукции из США ожидается на 21 процент до уровня 2010 года на фоне растущей конкуренции со стороны других производителей, сообщает агентство Bloomberg.

Украина, Россия и Канада, используя усиление доллара, резко повышают продажи клиентам, ранее покупавших зерно у американских производителей.

Снижение курса рубля и украинской гривны одновременно повышает конкурентоспособность российской и украинской промышленности и сельского хозяйства.

Многие страны намеренно “удешевляют” собственную валюту, с тем, чтобы помочь национальным товаропроизводителям. К примеру, подобные меры уже задействовал Банк Японии.

До недавнего времени, бюджет России опирался на нефтегазовые доходы, теперь же появилась возможность завоевать новые рынки для отечественных товаропроизводителей и этим - сократить “зависимость” от экспорта углеводородов.

Невысокий курс рубля поможет предприятиям России установить контроль как на внутреннем рынке, так и на некоторых внешних торговых площадках. В особенности там, где присутствует дорожающая и от этого всё менее конкурентоспособная продукция из США.