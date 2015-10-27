Эксперты: Рубль вновь упадет, если ЦБ понизит ставку

По мнению многих российских экономистов, нужно быть готовым к новому падению рубля после снижения ключевой ставки Банка России. Согласно прогнозам, к концу года рубль подешевеет, инфляция будет около 13%, а ВВП уйдет в минус.

На этой неделе в пятницу центробанк РФ собирается на очередное совещание, на котором может понизить ключевую ставку, которая на данный момент составляет 11% годовых. Как мы помним, в прошлый раз регулятор не стал трогать ставку, оставив ее без изменений, объяснив это ростом инфляционных рисков и риском существенного охлаждения экономики. Однако до этого заседания Банк России в течение всего года постепенно снижал ставку с максимального значения в 17%.

Аналитик банка Citi Екатерина Власова уверена, что нынешний момент, пока цены на нефть более-менее стабильны, давление на рубль снижено, а экономическая активность все еще слабая, просто идеален для очередного снижения ставки ЦБ. Эксперт из BNP Paribas по России Эльдар Вахитов называет несколько причин для снижения ставки до 10,5%: инфляция замедляется и это замедление должно продолжиться; рубль неплохо укрепился к доллару и евро в октябре; ФРС вот-вот поднимет ставку, а это должно подтолкнуть наш ЦБ понизить ставку уже в октябре; бюджет на будущий год вполне консервативный, что снижает риски со стороны фискальной политики.

Впрочем, чем ближе заседание Банка России, тем больше становится аналитиков, которые ждут понижения ставок. В основном эксперты ожидают снижения на 0,5%, но есть и те, кто более скептичен и ждет максимум ослабления на 0,25% - до 10,75%. Так, например, думают аналитики из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка и «Церих Кэпитал Менеджмента».

В Сбербанке считают, что регулятору пока рано трогать ставку, если он действительно имеет приоритет по управлению инфляционными ожиданиями. Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева также добавляет: «Несмотря на то, что в сентябре показатель инфляции в годовом выражении замедлился, в октябре темпы были достаточно существенными — 0,2% в неделю».

Снижение ставки будет способствовать девальвации рубля, предупреждают аналитики. Так, к концу года рубль ослабнет: курс доллара может дойти до 64,46 руб. Впрочем, пара USD/RUB уже сегодня перевалила за отметку в 64,84. Есть мнение, что к концу года доллар будет стоить около 66,3 руб. Больше всего надавить на курс рубля может период погашения внешнего долга, пик которого приходится на декабрь. Но самый пессимистичный прогноз дает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова — она ждет 75 руб. за доллар, если цена на нефть упадет до $40 за баррель.

