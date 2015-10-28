У рубля продолжается самый мрачный период за два месяца

Во вторник российский рубль почувствовал волну продаж, и рынок быстро вспомнил, что такое «свободный курс» и волатильность. В паре USD/RUB вчерашний день был для рубля самым худшим за последние два месяца. Курс доллара подскочил в моменте выше отметки в 65 руб. В основном причиной стал резкий спад нефтяных котировок - Brent упала ниже $47 за баррель.

Но сегодня «худший день» продолжился: уже с утра пары USD/RUB и EUR/RUB подскочили к верхним границам, пройдя далеко выше вчерашних максимумов. Курс доллара к 11:16 мск составлял 65,387 (+0,3%), курс евро поднялся до 72,22 (+0,25%). Период налоговых выплат подходит к концу и теперь ждать поддержку от продаж валюты экспортерами больше не стоит. Кроме того, продолжается падение цен на нефть — они падали примерно на 0,1-0,2%.

Как говорят аналитики, падение рубля действительно назревало давно. Когда нефть упала до минимумов, началась коррекция. У экспертов было два варианта: или ослабнет рубль, или подорожает нефть. И вот цены на нефть не поднимаются, а наоборот, даже падают еще больше, хотя для этого и был вполне понятный повод — США вчера объявили, что начнут продавать нефть из своих стратегических резервов с 2018 года. Но, хотя это произойдет не так скоро, новость все-таки стала поводом для ускорения обвала на нефтяном рынке, и это в итоге также подкосило рубль.

Сегодня внимание трейдеров приковано к заседанию ФРС и к данным по запасам и добыче в США. Что касается рубля, то для него еще могут приготовить «сюрпризы» на пятничном заседании Банка России.

Кстати, в момент к 11:41 мск цены на нефть немного поднялись — до $47 за баррель Brent, и рубль тут же укрепился к доллару до отметки 64,89 и к евро — до 71,62.