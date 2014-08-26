Золото, ты готово подорожать?

В подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex во вторник фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются на уровне $1.280,10 за тройскую унцию.

Прежде цена на золото доходила до сессионного максимума в $1.281,00 за унцию. Сегодня золото, скорее всего, найдет поддержку на $1.273,40 и сопротивление на $1.299,30.

Индекс доллара сегодня изменился на 0,08% и торгуется на уровне 82,53.

Индекс на серебро с поставкой в декабре изменился на 0,07% и торгуется за $19,445 за унцию, а индекс на декабрьскую медь изменился на 0,67% - до $3,218 за фунт.