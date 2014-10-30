Samsung умирает? Прибыль компании упала на 49%

Гигантская корейская корпорация Samsung на краю пропасти. Кажется, крупнейший производитель смартфонов второй раз ошибается с выбором стратегии и за эти промахи дорого заплатит. Прибыль компании упала до уровней 2012 года.

Серьезные проблемы у Samsung были еще на стадии презентации смартфона Galaxy S4, которому прочили сомнительную репутацию. Но даже с того времени многое в компании изменилось, отнюдь не в лучшую сторону. Когда на рынок выставили новую модель смартфона - Galaxy S5 — который как две капли воды похож на предыдущую, это был второй промах.



В это время Apple успела выпустить совершенно новые устройства, очень сильно отличающиеся от предыдущих моделей. Плюс ко всему в лидеры рынка смартфонов вышла китайская Xiaomi, которая потеснила популярные корейские телефоны на самом крупном рынке — в КНР.

И какой результат? Чистая прибыль Samsung в III квартале упала на 49% - до $4 млрд (4,2 трлн вон). И даже аналитики были настроены очень пессимистично, но это все равно худший результат с 2012 года. Выручка компании в этом квартале составила 47,4 трлн вон, она уменьшилась на 20%.

Samsung знала, что ее ждет резкое падение прибыли. Теперь аналитики уверены, что годовые отчеты Samsung будут самыми худшими за три года — с тех лет, когда компания еще не выпустила великолепный Galaxy S III. Акцент делается на смартфонах, потому что именно этот сегмент продаж у компании показал самые плохие результаты - операционная прибыль здесь упала с 6,7 трлн вон до 1,75 трлн вон.