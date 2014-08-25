3 навыка, необходимые начинающему форекс-трейдеру

Если вы только собираетесь влиться в сообщество онлайн-трейдеров на форексе, то вот вам три небольшие полезные советы.

Новички на форексе могут быть немного обескуражены, когда им сообщают о том, что они должны накопить огромное количество навыков, чтобы стать успешным трейдером. На самом деле, эти необходимые навыки можно сгруппировать в три основные направления, в которых каждый человек может постепенно развиваться в течение долгого времени и с помощью практики.

Во-первых, онлайн-торговля на форексе для начинающих — это осознание того, что новичок должен быть в состоянии понять, как валютный рынок себя ведет. Это то место, знание экономики и анализ рынка могут пригодиться, так как трейдеры должны быть в состоянии оценить, может ли очередной отчет увеличить спрос на валюту или потянет его вниз.

Чтобы понять это, начинающий трейдер должен иметь возможность взглянуть на конкретный экономический отчет и выяснить, как себя поведут другие трейдеры — оставят ли свои деньги в валюте этой страны. Более продвинутые знания рынка могут быть полезными, но даже без них достаточно несложно наработать знания того, какие факторы увеличивают или уменьшают спрос на валюту.

Во-вторых, форекс-торговля для начинающего должна быть очень дисциплинированной. Это очень важно с точки зрения следования своему плану торговли или практики правильного управления рисками. Помните, что отсутствие силы воли, чтобы следовать своим заранее установленным правилам может привести к негативным результатам для вашего торгового счета.

В частности, новичок форекс-трейдинга должен установить, на какую сумму со своего счета он или она готовы рискнуть в одной сделке. Это может быть денежная сумма или процент от всего счета, но это ограничит ваши потери и сохранит счет от полного уничтожения всего за одну сделку. Этот подход также может упростить поведение самого трейдера, чтобы восстановить потери, если проигрыш все-таки случится. Тем не менее, без дисциплины трейдер сильно рискует потерять огромный кусок своего счета на одной сделке и в конечном итоге не сможет восстановить потери.

И, наконец, в-третьих, начинающему трейдеру на форексе следует также разработать хорошую торговую психологию. Из всех трех необходимых характеристик это занимает больше всего времени, так как опыт, как правило, отвечает за обучение большей части уроков психологии. Правда в том, что не все статьи о психологии форекса способны продуцировать на торговую психологию и говорить, что лучше для трейдера. Только постоянная практика и собственный опыт помогут составить эти правила.

Психология трейдинга важна, потому что она может держать трейдера уравновешенным даже в середине последовательно прибыльных сделок. В то же время, она может дать ему достаточную поддержку, чтобы продолжать торговать даже в разгар полосы проигрышей или при отрицательном балансе счета. Психология трейдинга позволяет трейдеру правильно управлять человеческими эмоциями во время трейдинга. Часто жадность или страх потери может быть разрушительным, когда трейдеры пытаются принимать торговые решения.

Таким образом, три основных навыка для начинающего трейдера на форексе — это элементарное понимание рынков, собственно дисциплина и хорошая торговая психология.