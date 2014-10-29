Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 1
Стратегии

Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 1

29 октября 2014, 13:05
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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В этом видеоуроке - первая серия фильма от канала Discovery "Самые богатые люди в мире". Около тысячи человек в мире владеют триллионами, а мультимиллионеров на свете почти девять миллионов. В этом выпуске — самые интересные истории о том, как эти люди достигли своих целей и как они тратят свои состояния:

1. Мальчик с итальянской фермы, ставший всемирно известной звездой.

2. Французский монах-индуист с уникальной философией бизнеса, гуру французской моды.

3. Как увольнение сделало обычного поляка миллионером.

Видео:


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