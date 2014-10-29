Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 1

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В этом видеоуроке - первая серия фильма от канала Discovery "Самые богатые люди в мире". Около тысячи человек в мире владеют триллионами, а мультимиллионеров на свете почти девять миллионов. В этом выпуске — самые интересные истории о том, как эти люди достигли своих целей и как они тратят свои состояния:
1. Мальчик с итальянской фермы, ставший всемирно известной звездой.
2. Французский монах-индуист с уникальной философией бизнеса, гуру французской моды.
3. Как увольнение сделало
обычного поляка миллионером.
Видео: