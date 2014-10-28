Еврокомиссия проверит переписку трейдеров в соцсетях

В прошлом году в ряде СМИ появились сообщения о сговоре сотрудников ряда финансовых компаний во время торгов на Forex. Предполагалось, что трейдеры вступали между собой в сговор и коллективно влияли на индикативные курсы определенными действиями.

В связи с этим вот уже больше года идет расследование махинаций. В его рамках Европейская комиссия собирается получить доступ к трейдерской переписке во всех социальных сетях. Запросы носят конфиденциальный характер, однако они уже отправлены во все банки, в отношении которых ведется расследование.

По оценкам ряда аналитиков, по окончании расследования крупнейшие банки мира за попытки махинаций на Форексе будут вознаграждены гигантскими суммами. Их приблизительный размер составит порядка 41 млрд долларов.