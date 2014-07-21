Устройте допрос своему брокеру: 14 вопросов, на которые он должен ответить

George Sisti, сертифицированный практик финансового планирования, профессиональный управляющий, дает советы по выбору персонала, который будет вести ваш корабль в бурном море инвестирования и фондовых рынков. Адаптированный перевод его статьи я представляю вам. Оговорюсь сразу, дело касается НЕ торговли на рынке Форекс, а именно составления инвестиционного портфеля.

Разговор с моей давней подругой напомнил мне о пользе совета Роналда Рейгана во время переговоров по разоружению с бывшим Советским Союзом: «Доверяй, но проверяй». Подруга и ее муж — консервативные инвесторы, которые в минувшем году открыли счет в известной брокерской фирме. Они не считают себя опытными инвесторами, поэтому полностью доверились своему брокеру, которому поручили составить оптимальный портфель, приносящий стабильный доход. В итоге супруги были разочарованы и начали искать другой вариант, другого брокера. Причин неудачи было много: и высокая комиссия, и слишком слабая инвестиционная деятельность, и плохая диверсификация портфеля, направленная исключительно на сохранение средств практически без получения какой-либо доходности.

Хотелось бы надеяться, что выбор брокера станет для моих друзей серьезной задачей, к решению которой они будут подходить более внимательно. Прежде чем доверить человеку свои сбережения — задайте ему всего 14 вопросов, проверьте его «на вшивость». И только после того, как он обстоятельно на них ответит, принимайте решение, работать с ним или нет.





Собираетесь ли вы активно торговать моими активами в попытке выиграть у рынка? Если это так, то чем именно ваша стратегия отличается от остальных брокеров в этом офисе, большая часть которых вряд ли может «пробить» рынок, ведь это делают только единицы? У вас или у вашей компании есть возможность безошибочно выявить акции и взаимные фонды, которые непременно преуспеют в будущем? (Единственный приемлемый ответ на этот вопрос - «Нет»! Не ведитесь на доморощенных сивилл и кассандр). Если акции, которые вы порекомендовали, выиграют в этом году, то как я смогу узнать, что это была не просто слепая удача? С другой стороны, если они покажут не самые лучшие результаты, то как я смогу понять, что вашим рекомендациям можно довериться? (Это вопрос-уловка. Работа одного года никогда ничего не доказывает, и именно так должен ответить вам ваш идеальный брокер). Вы полагаете, что акции в моем портфеле выиграют у полного индексного фонда на бирже? (Неправилен любой ответ, кроме «думаю, нет»). Рекомендуете ли вы своим клиентам отдельные акции? (Надо рассчитывать на ответ «нет», потому что отдельные акции увеличивают портфельный риск и не обеспечивают более высоких гарантий, чем нормы прибыли целого класса активов). Я должен переиграть рынок, чтобы удовлетворить свои финансовые интересы? (Почему вы рискуете, чтобы получить то, чего вам не надо?) С моего счета будет взиматься комиссия? Если да, то почему? Будет ли мой портфель грамотно и всесторонне диверсифицирован, и сможете ли вы разместить мои активы максимально индивидуально, так, чтобы портфель отвечал конкретно моим целям, а получение прибыли — уложится в нужные мне сроки и будет обладать минимальными рисками? Ваша инвестиционная стратегия основана на научных данных или на хиромантии? Рекомендуете ли вы сегодня те же взаимные фонды, которые рекомендовали два года назад? Как вы видите стратегию получения того дохода, с которого будет формироваться моя пенсия? Будут ли операции с моим счетом осуществленными только после рассмотрения налоговых сборов? Найду ли я что-нибудь неожиданное для себя, когда начну искать вас на BrokerCheck? (это отчет, который содержит информацию о лицензиях брокера, его рекомендациях, трудовом стаже, претензиях клиентов и дисциплинарных взысканиях). Наши отношения будут основаны на доверительном управлении или на стандартном официальном протоколе?

Любой квалифицированный брокер будет рад ответить на эти вопросы и никогда не станет обещать вам золотых гор, выросших из маленькой песчинки — это нужно очень хорошо понимать.