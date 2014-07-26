Топ-5 лучших фильмов для трейдеров

Трейдеры — они ведь тоже любят отдыхать, и на выходных, пока биржи находятся в «спящем режиме», самое время расслабиться и насладиться спокойным ритмом дня. Например, можно устроить дома небольшой просмотр фильмов — не обучающих, конечно, а так, для души. «Прошерстив» интернет, составил небольшой список популярных фильмов среди самих трейдеров про биржи и рынки — этакий топ-5 лучших фильмов для трейдера. Пост можно и нужно комментировать, предлагать свои варианты кинолент для обзора к следующим выходным.

Итак, на первом месте во многих подборках — фильм «Аферист» («Rogue Trader»).



В основе фильма — история о том, как молодого специалиста Ника Лисона принимают на работу в крупный и авторитетный банк «Бэрингс». Руководство решило сэкономить и поручило ему одновременно заниматься учетом активов и вести торги на бирже. И вот у Ника первые успехи, которые ослепляют его, огромные заработки — но он делает несколько серьезных ошибок и теряет огромные суммы. Чтобы скрыть свой провал, «новоиспеченный» банкир придумывает аферу, которая со временем всё сильнее и сильнее затягивает его в море лжи, черных финансовых схем. Выберется ли он оттуда? Многие соглашаются, что этот фильм просто потрясающий и будет интересен всем форекс-трейдерам. И полезный совет дают в одном из обзоров: «Главный урок - не пытайтесь бороться с рынком! И не старайтесь «отыгрываться». За тенденцией можно только следовать, но ни в коем случае не противиться ей, удерживая убыточные позиции».

Следующие три фильма — целая серия кинолент про трейдеров с Уолл-стрит. Так, на втором месте нашего топа — фильм «Уолл-стрит» («Wall Street»).



Главный герой - Бад Фокс - молодой и амбициозный брокер, живет в сердце мира, где у всего есть своя цена, где все можно купить и продать. Он занимается мелкими биржевыми операциями и уверенно хочет стать лучшим. Его кумир - Гордон Гекко, с которым посчастливилось подружиться, и он открывает ему тайны мастерства. Бешеный ритм жизни, все удовольствия мира у них в руках. Многие утверждают, что это главный фильм про трейдеров в истории кинематографа. И совет из фильма: «Нужно забыть обо всем, кроме главного закона: «Жадность — это хорошо. Это — работает!» Кстати, герой картины Гордон Гекко стал образцом для подражания тысячам успешных менеджеров, пришедших на Уолл-стрит.

Третий фильм - «Воины Уолл Стрит» («Wall Street Warriors»).



Это документальный сериал о тех, кто работает на той самой знаменитой улице. Он о трейдерах, адвокатах, управляющих фондами, агентах по продажам и т.д. Есть мнение, что по полезности этот фильм из всего списка самый-самый. И хотя сериал снят для обычных зрителей и в нем все показывается очень поверхностно, взглянуть хотя бы краем глаза на реальных трейдеров с Уолл-стрит, ворочающих миллионами долларов, очень интересно и это неплохо мотивирует.

Четвертая кинолента в нашей подборке — недавний фильм «Волк с Уолл-стрит» («The Wolf of Wall Street»).



Это история, снятая по мотивам мемуаров Джордана Белфорта. Он же стал прототипом главного героя, который становится брокером в успешном инвестиционном банке. Но однажды банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса. Отчаявшись найти хорошую работу, Джордан устраивается в небольшое заведение, которое продает мелкие акции. И он быстро находит выход из непростой ситуации — продавать мелкие акции ему не охота, поэтому он и его новый друг Донни решают открыть собственную фирму. В качестве сотрудников нанимают друзей и называют компанию «Стрэттон Оукмонт». Все идет просто отлично, деньги валятся отовсюду, но однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР. Тут-то и выясняется, кто на самом деле дорожит работой, а кто — дружбой.

И, наконец, на пятом месте фильм «В погоне за счастьем» («The Pursuit of Happyness»).



Фильм основан на реальных событиях из жизни Криса Гарднера, отца-одиночки, который вынужден жить на улице. Он прошел столько сложностей, чтобы потом открыть свою брокерскую фирму и заработать миллионы долларов. И пусть этот фильм только косвенно затрагивает трейдинг, его обязательно включают во все подборки трейдер-фильмов. Он не просто интересный всем - независимо от возраста, пола, религии, он также способен изменить вашу жизнь. «В погоне за счастьем» мотивирует и показывает, что только упорным трудом можно добиться поставленных целей и в области трейдинга в том числе.

Вот вам подборка из пяти фильмов на выходные. Обращайте ваше внимание также на другие разделы блогов и хорошо отдохните перед началом новой рабочей недели.