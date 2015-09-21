На Московской бирже вновь остановились торги на срочном рынке

В понедельник утром дважды останавливались торги на Московской бирже. По сообщению торговой площадки, возобновление торгов на срочном рынке перенесли по просьбам участников.

В 10:25 мск на бирже временно приостановили торги на срочном рынке для технической перезагрузки ядра ТС. После этого пресс-служба биржи сообщила, что торги возобновятся в 11:45 мск: "По просьбе участников возобновление торгов на срочном рынке перенесено. В 11:45 мск торги на срочном рынке приостановлены", — говорится в сообщении. Возобновление торгов перенесли в итоге на 12:40 мск. Система была доступна для снятия заявок уже в 12:20 мск. До этого биржа предупреждала, что возможны проблемы со снятием заявок на срочном рынке.

Сегодня сбой на бирже, как сообщает портал Вести.Экономика, произошел в момент сильного движения биржевых индексов и цен на нефть Brent — котировки снизились с $48,2 до $47,65 за баррель меньше чем за 30 минут.

Московская биржа в очередной раз стала объектом новостей российских СМИ — в этом месяце уже несколько раз нормальная работа биржи срывалась из-за проблем с оборудованием и серверами. Например, торги 16 сентября Московская биржа приостановила трансляцию индекса РТС, когда обнаружила некорректное отображение данных, о чем сообщали российские СМИ. На всех рынках Мосбиржи приостановили торги почти на два часа 8 сентября, когда произошел сбой сетевого оборудования в дата-центре биржи. До этого отключение торгов на фондовом рынке произошло 1 сентября, тогда были проблемы с оборудованием и сетью — не сработало автоматическое переключение на резервные серверы и пришлось перезапускать систему вручную. Еще раньше, 12 августа, на площадке почти на полчаса приостановились торги на срочном рынке. Тогда сообщалось, что причиной нештатной ситуации могла стать некорректная работа телекоммуникационного оборудования, что привело к проблемам с получением рыночных данных клиентами. В самом начале года биржа почти на 50 минут останавливала торги на срочном рынке из-за технической ошибки, которую нашли во время промежуточной клиринговой сессии.